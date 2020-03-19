А. Майоров: Мы готовы к совместной работе с Главгосэкспертизой России по совершенствованию законодательства

Source: Russia – Council of the Federation

Синхронизация процедур госэкспертизы и государственной экологической экспертизы может дать значительный экономический и социальный эффект и повысить уровень защиты окружающей среды при осуществлении инвестиционных проектов, считает сенатор.

В Федеральном автономном учреждении «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») состоялась рабочая встреча председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия заместителя председателя Комитета Елены Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым.

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По словам Алексея Майорова, одной из главных тем для обсуждения стал принцип работы в режиме «одного окна» при проведении государственной экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы проектной документации ряда объектов, в том числе I категории, в области охраны окружающей среды.

В ходе встречи Игорь Манылов отметил, что правоприменительная практика действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего проведение государственных экспертиз, показала необходимость обеспечения комплексного подхода в этой работе, что жизненно важно для успешной реализации объектов капстроительства, в том числе в рамках нацпроектов. Внедрение такого подхода, в свою очередь, положительно скажется на качестве самих экспертных процедур и будет способствовать сокращению сроков их проведения. Для этого необходима, подчеркнул глава Главгосэкспертизы России, интеграция информационных систем экспертных организаций и системы государственного управления в сфере экологии.

«Комитет поддержит предложения Главгосэкспертизы России и объединит их с предложениями по совершенствованию законодательства, выдвинутыми Министерством агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству РФ и Министерством природных ресурсов и экологии России. Мы готовы принять активное участие в общей работе», — подчеркнул Алексей Майоров.

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