Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе Наблюдательного совета Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ).

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области Аркадий Чернецкий ЧернецкийАркадий Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области принял участие в работе Наблюдательного совета Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ).

К концу следующего года университет создаст не менее 70 онлайн-курсов на образовательных платформах с численностью не менее 5000 человек

Активный переход на индивидуальные траектории обучения предполагают ключевые параметры программы цифровизации УрФУ, считает сенатор. Предполагается, что к концу следующего года университет создаст не менее 70 онлайн-курсов на образовательных платформах с численностью не менее 5000 человек. Половина студентов университета в 2021 году будет учиться на индивидуальных траекториях.

Аркадий Чернецкий принял участие в работе Наблюдательного совета Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

Как отметил Аркадий Чернецкий, новая цифровая среда позволит студенту оперативно выбирать не только конкретный предмет в рамках образовательной программы, но и способ его освоения — дистанционно, очно или по смешанной форме, а также с учетом его индивидуальных особенностей и уровня подготовки, его персональных целей.

По словам парламентария, члены Совета отметили необходимость формирования единой образовательной цифровой среды в стране, необходимости более активного распространения онлайн-курсов УрФУ по всей России.

«Не будет преувеличением отметить историчность момента в том, что по итогам 2019 года университет буквально ворвался сразу в пять новых предметных рейтингов QS, также продолжает активно продвигаться вверх в традиционных для УрФУ направлениях подготовки – инженерно-технических и естественнонаучных», — сказал на заседании член Наблюдательного совета, выпускник университета Аркадий Чернецкий.

«По факту сегодня наш вуз вошел в топ-3 российских университетов по количеству рейтингов, в которых мы теперь присутствуем. Для дальнейшего продвижения необходимо наращивать научную публикационную активность, интенсивнее привлекать иностранных научно-педагогических работников, увеличивать долю внебюджетных доходов. Цифровизация всех процессов в университете должна стать одной из ключевых задач для ректората, ученых, преподавателей, сотрудников», — подчеркнул сенатор.

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