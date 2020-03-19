В. Круглый проконтролировал работу специализированной лаборатории по диагностике коронавируса в Орловской области

Source: Russia – Council of the Federation

На сегодняшний день в регионе не выявлено случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил сенатор.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области в рамках работы в регионе ознакомился с работой Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Особое внимание при этом сенатор обратил на деятельность специализированной лаборатории, проводящей диагностику коронавирусной инфекции.

Парламентарий отметил, что в регионе достаточное количество высококачественных отечественных тест-систем, а в связи с эпидемической ситуацией показания к диагностическим исследованиям расширены. «Обязательному обследованию подлежат все граждане, прибывшие из стран, где отмечено значительное количество больных коронавирусом, а также те, кто был с ними в контакте. Кроме того, обследуются больные со всеми формами пневмонии», — сказал Владимир Круглый.

По его словам, анализы поступают в лабораторию и проверяются в круглосуточном режиме. Сенатор поблагодарил ее сотрудников, которым приходится работать в сложных условиях, исследуя большие объемы материала.

Владимир Круглый напомнил о распоряжении Президента Российской Федерации об увеличении фонда оплаты труда, в том числе, сотрудникам таких лабораторий.

Парламентарий сообщил, что на сегодняшний день в Орловской области не выявлено ни одного положительного анализа на коронавирус. При этом каждый врач имеет возможность направить на исследование любого пациента по малейшему подозрению на наличие опасной инфекции.

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