Source: Russia – Council of the Federation

Выставка рассказывает об участии войск правопорядка в Великой Отечественной войне.

В Совете Федерации открылась экспозиция Центрального музея войск национальной гвардии Российской Федерации, посвященная 75-й годовщине Великой Победы.

Выставка рассказывает об участии войск правопорядка в Великой Отечественной войне. Представлены знамена воинских частей, отличившихся в боевых действиях, фотографии, военная форма и вооружение, медали за освобождение городов, личные вещи героев.

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Отдельные стенды посвящены Героям Советского Союза Алексею Волошину и Петру Брайко. В боях под Сталинградом Алексей Волошин командовал артиллерийской батареей 271-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии войск НКВД. Петр Брайко был командиром взвода пограничного отряда Западного пограничного округа, затем находился в партизанском соединении С.А. Ковпака.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич КлинцевичФранц Адамовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области подчеркнул, что военнослужащие войск НКВД показали беспримерную стойкость во всех тяжелейших сражениях и боях Великой Отечественной войны: при обороне Брестской крепости, Риги, Таллина, Могилева, Ленинграда, Киева, Одессы, Тулы, в Московской и Сталинградской битвах, в битвах на Кавказе и на Курской дуге.

В Совете Федерации открылась экспозиция Центрального музея Росгвардии, посвященная 75-летию Великой Победы

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В Совете Федерации открылась экспозиция Центрального музея Росгвардии, посвященная 75-летию Великой Победы

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В Совете Федерации открылась экспозиция Центрального музея Росгвардии, посвященная 75-летию Великой Победы

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В Совете Федерации открылась экспозиция Центрального музея Росгвардии, посвященная 75-летию Великой Победы

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В Совете Федерации открылась экспозиция Центрального музея Росгвардии, посвященная 75-летию Великой Победы

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В Совете Федерации открылась экспозиция Центрального музея Росгвардии, посвященная 75-летию Великой Победы

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В Совете Федерации открылась экспозиция Центрального музея Росгвардии, посвященная 75-летию Великой Победы

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В Совете Федерации открылась экспозиция Центрального музея Росгвардии, посвященная 75-летию Великой Победы

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В Совете Федерации открылась экспозиция Центрального музея Росгвардии, посвященная 75-летию Великой Победы

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В Совете Федерации открылась экспозиция Центрального музея Росгвардии, посвященная 75-летию Великой Победы

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«Они также сыграли важную роль в развертывании партизанского движения, готовили разведывательно-диверсионные отряды и группы для действий в тылу врага. За мужество и отвагу более 100 тысяч военнослужащих войск были награждены орденами и медалями», — отметил сенатор.

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