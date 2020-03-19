В Тамбовской области по требованию прокуратуры юридическое лицо привлечено к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Советского района г. Тамбова проверила в обществе с ограниченной ответственностью «Палитра» соблюдение законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что в сентябре 2019 года коммерческий директор общества передал должностному лицу отдела ГУ МЧС России по Тамбовской области 30 тыс. рублей. Деньги предназначались за оказание помощи в получении лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Сотрудник МЧС России от вознаграждения отказался.

В настоящее время приговором суда коммерческий директор общества признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Однако привлечение работника организации к ответственности не освобождает юридическое лицо от административного наказания.

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении общества с ограниченной ответственностью «Палитра» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

После рассмотрения дела судом организации назначено наказание в виде штрафа в сумме 1 млн рублей. Для обеспечения взыскания штрафа по инициативе прокуратуры на имущество общества наложен арест.

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