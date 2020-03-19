Д. Шатохин: В сохранении национальных традиций и особенностей Республики Коми родной язык играет первоочередную роль

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Центр инновационных языковых технологий в Сыктывкаре.

Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми в рамках рабочей поездки в регион посетил Центр инновационных языковых технологий в Сыктывкаре.

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Сенатор отметил, что Республика Коми по праву считается одним из лидеров в области информатизации российских финно-угорских языков. Во многом это заслуга действующего в регионе Центра инновационных языковых технологий, который входит в структуру республиканского Дома дружбы народов.

За восемь лет деятельности Центра реализовано множество электронных разработок, связанных с сохранением и развитием государственного языка региона — это электронная коми библиотека, корпус коми языка, электронные словари, диалектная медиатека, портал для изучающих коми язык и другие.

По словам парламентария, в сохранении национальных традиций и особенностей коми язык играет первоочередную роль.

Если технологии сохраняют, возрождают самобытную культуру народа, они становятся бесценными

«Сегодня мы видим, как динамично развивается рынок инновационных технологий, а если эти технологии сохраняют, возрождают самобытную культуру народа, они становятся бесценными. Значимыми показателями деятельности Центра служат многомилионные посещения их электронных ресурсов, заинтересованность в получении услуг государственной властью, школьниками и бизнесом» — отметил Дмитрий Шатохин.

Сенатор подчеркнул необходимость взаимодействия Центра с профильными федеральными структурами.

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