Законность нормативных правовых актов, принимаемых государственными органами и органами местного самоуправления, находится под постоянным надзором прокуроров

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации обобщены результаты надзорной деятельности по обеспечению в 2019 году законности нормативных правовых актов (НПА) органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Наиболее часто прокурорами в региональных НПА выявлялись нормы, не соответствующие федеральному законодательству, регулирующему правоотношения в социальной, налоговой, бюджетной, жилищной сферах, в области землепользования, оказания государственных и муниципальных услуг, экологии, защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. Нередки случаи принятия НПА государственными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления за пределами своей компетенции.

К числу приоритетных направлений в деятельности прокуроров по обеспечению законности регионального и муниципального нормотворчества относится защита прав граждан.

Прокуратурами Астраханской, Ивановской, Костромской, Ростовской, Тверской областей оспорены программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в которых были занижены нормативы финансовых затрат на эти нужды по сравнению с аналогичными нормативами, предусмотренными федеральным законодательством. Прокуратурой Республики Мордовия в приложении к аналогичной территориальной программе выявлено отсутствие более 100 лекарственных препаратов, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно, а также со скидкой, включенных в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2019 год, используемых в амбулаторных условиях. По представлению прокурора нарушения устранены.

Ростовским областным судом удовлетворено исковое заявление прокуратуры о признании недействующим одного из пунктов Порядка организации работы по рассмотрению обращений граждан в Правительстве Ростовской области. Данная норма, вопреки требованиям Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», ограничивала право граждан на направление обращений к Губернатору Ростовской области.

По представлению прокуратуры Республики Бурятия в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2043 годы включены мероприятия по ремонту конструкций зданий, незаконно исключенных из нее постановлением правительства республики в августе 2019 года.

Не ослабевает прокурорский надзор за законностью муниципальных нормативных правовых актов.

Так, в Приморском крае по протестам органов прокуратуры из 37 административных регламентов постановки на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилья по договорам социального найма, исключены противоречащие Жилищному кодексу Российской Федерации нормы о предоставлении заявителями выписок из финансового лицевого счета на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В Чувашской Республике и Кировской области по инициативе прокуроров внесены изменения в муниципальные НПА в сфере налогообложения. В число лиц, имеющих право на уменьшение налоговой базы по уплате земельного налога, включены дети-инвалиды.

В Алтайском крае администрацией г. Белокурихи по протесту прокурора скорректирован регламент постановки на учет многодетных граждан, желающих приобрести земельные участки, сокращен перечень документов, которые им необходимо предоставить.

Всего в 2019 году прокурорами с целью обеспечения законности регионального и муниципального нормотворчества принесено 138 тыс. протестов, внесено 14,5 тыс. представлений, в суды направлено более 350 административных исковых заявлений. По принятым мерам реагирования откорректировано или отменено около 2,9 тыс. региональных и 150 тыс. муниципальных НПА.

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