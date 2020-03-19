Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс#Главное19.03.2020 09:10

Заседание НТС в центре «Прогресс»

В ракетно-космическом центре «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») 16 марта 2020 года состоялось заседание научно-технического совета (НТС) по рассмотрению материалов технического проекта на опытно-конструкторскую работу «Аист». В мероприятии приняли участие представители Госкорпорации «Роскосмос», ЦНИИмаш, НПО «Техномаш», Организации «Агат», «Российских космических систем», НПП «Оптико-электронные комплексы и системы» и др.

С вступительным словом к участникам совета обратились исполняющий обязанности генерального директора РКЦ «Прогресс» Александр Сторож и начальник отдела департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Госкорпорации «Роскосмос» Виталий Мироничев.

Основной доклад о результатах разработки технического проекта и проектному облику космического комплекса «Аист» представил главный конструктор по малым космическим аппаратам РКЦ «Прогресс» Александр Филатов. Он рассказал о ходе работ по созданию космических аппаратов в рамках опытно-конструкторской работы «Аист». Также был обоснован выбранный технический облик, представлены характеристики и определены этапы и сроки создания космического комплекса.

По результатам выступления участники отметили, что работы были проведены РКЦ «Прогресс» в соответствии с требованиями тактико-технического задания, а представленный проектный облик обеспечивает выполнение всех заданных требований. Решением Совета предложено материалы технического проекта положить в основу дальнейших работ по теме космического комплекса «Аист».

MIL OSI