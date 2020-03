#Центр Хруничева18.03.2020 17:58 Испытания по программе запуска спутника KOMPSAT-6 в Южной Корее перенесены Контрольно-примерочные испытания переходной системы-адаптера для запуска космического аппарата KOMPSAT-6, которые должны были проходить в Южной Корее, приостановлены в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В рамках исполнения контрактных обязательств по обеспечению запуска многоцелевого космического аппарата KOMPSAT-6 в интересах KARI, на прошлой неделе, 10 марта 2020 года, Центр Хруничева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») осуществил поставку переходной системы со средствами разделения для проведения примерочных испытаний с интерфейсом структурно-тепловой модели космического аппарата. Однако, по решению сторон, принимающих участие в запуске южнокорейского спутника, в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в мире и ограничений в перемещении между странами начало примерочных испытаний переносится до нормализации ситуации. В рамках контрольно-примерочных испытаний группа специалистов из Центра Хруничева, Airbus Defence and Space и International Launch Services приедет в Южную Корею для проведения испытаний стыковки переходной системы производства ГКНПЦ им. М.В. Хруничева с интерфейсом космического аппарата KOMPSAT-6, установки, натяжения и последующего отстрела замковой ленты производства компании Airbus Defence and Space и замера фактических уровней ударных нагрузок, воздействующих на космический аппарат.

