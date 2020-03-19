Итогом работы прокуроров в 2019 году стала защита права более 40 тысяч работников на безопасные и качественные условия труда

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации обобщена практика прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране труда в 2019 году. Прокурорами выявлены и пресечены многочисленные нарушения.

В Волгоградской области решением Котельниковского районного суда удовлетворено заявление прокурора в интересах гражданина к индивидуальному предпринимателю об установлении факта несчастного случая. Материалы надзорной проверки показали, что работодатель нарушил нормы трудового законодательства. В итоге работник не мог обратиться в Фонд социального страхования для получения пособий, а также оформить инвалидность. Решение суда исполнено.

В Томской области прокуратурой г. Стрежевого пресечен факт укрытия от учета несчастного случая, произошедшего с работником ООО «СТЭК». По результатам рассмотрения представления прокурора работодатель провел соответствующее расследование и привлек виновных лиц к дисциплинарной ответственности. По инициативе прокурора виновные лица привлечены также к административной ответственности.

Прокуроры зачастую привлекают к проведению надзорных проверок специалистов гострудинспекций, обладающих соответствующими техническими познаниями.

Так, Сокольская межрайонная прокуратура совместно со специалистами Государственной инспекции труда в Вологодской области установила, что в ОАО «Соколстром» и ООО «ЛПК Солдек» нарушаются требования Трудового кодекса РФ: не проведена специальная оценка условий труда; не обеспечено создание и функционирование системы управления охраной труда; ненадлежащим образом ведется документация, подтверждающая выдачу работникам смывающих и обезвреживающих средств, а также карточки учёта выдачи средств индивидуальной защиты. Прокуратурой руководителям организаций внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности.

Прокуратурой Тоджинского района Республики Тыва также с привлечением специалистов Государственной инспекции труда проведена проверка в ООО «Лунсин». Выяснилось, что в организации не выдавались средства индивидуальной защиты, специальная одежда, смывающие и обеззараживающие средства. Карточки выдачи средств индивидуальной защиты велись ненадлежащим образом. Прокуратурой района внесено представление, в отношении директора возбуждено два дела об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения актов реагирования нарушения устранены. Руководитель привлечен к ответственности в виде штрафа на сумму 150 тыс. рублей.

Прокуратурой Октябрьского района г. Екатеринбурга установлено, что сотрудники ООО «Инфортранс» и ООО ПКФ «Уралполимерстрой» не прошли обучение по охране труда и проверку соответствующих знаний. В этой связи руководителям организаций внесены представления, в отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях. Акты реагирования рассмотрены и удовлетворены. Нарушения устранены. Виновным назначены административные наказания в виде штрафов.

В Саратовской области прокуратурой Заводского района в ходе совместных проверок с Государственной инспекцией труда в 6 коммерческих организациях выявлены следующие нарушения: несвоевременное прохождение психиатрических освидетельствований, неполнота медицинских осмотров, частичная невыдача средств индивидуальной защиты. По итогам проверки внесены представления, по результатам рассмотрения которых 15 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по инициативе прокуратуры 5 руководителей привлечены к административной ответственности.

Всего в 2019 году прокурорами выявлено свыше 70,7 тыс. нарушений законодательства об охране труда и производственном травматизме. В целях их устранения принесено 2,6 тыс. протестов на незаконные правовые акты. Внесено 14,7 тыс. представлений, по результатам рассмотрения которых 15 тыс. лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. В суды направлено свыше 5,4 тыс. исков (заявлений) на сумму около 5 млн. руб. К административной ответственности привлечены 14,2 тыс. лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 80 уголовных дел.

В результате принятых мер защищены права более 40 тыс. работников на безопасные и качественные условия труда.

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