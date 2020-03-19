И. Рукавишникова поддержала обращение граждан по постановке на учет затерянного в лесу воинского захоронения 1942 года

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказала, что на левом берегу Дона, напротив Мелиховского санатория вели героические бои воины 18-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона противовоздушной обороны.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области предложила администрации Усть-Донецкого района реализовать инициативу жителей Мелиховского сельского поселения Ростовской области по вопросам сохранения исторического места захоронения бойцов Красной армии и постановке существующего памятника на учет.

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«На левом берегу Дона, напротив Мелиховского санатория, имеется воинское захоронение времён Великой Отечественной войны. 22 июля 1942 года здесь геройски погибли воины 18-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона противовоздушной обороны. После освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков на этом месте сначала был установлен деревянный памятник, а впоследствии – бетонное основание с мраморной плитой. За памятником ухаживали Сусатско-Донской рыбхоз, а затем колхоз «Родина», Мелиховская школа, поисковые отряды», — отметила Ирина Рукавишникова.

На левом берегу Дона, напротив Мелиховского санатория, имеется воинское захоронение времён Великой Отечественной войны

По словам сенатора, захоронение в настоящее время не зарегистрировано. В то же время, воинские захоронения подлежат государственному учёту, который на территории РФ ведётся органами местного самоуправления. Изготовление технической документации и постановка на кадастровый учёт, регистрация права на объект недвижимости – памятника возможны только после формирования и постановки на кадастровый учёт земельного участка под памятником.

На левом берегу Дона, напротив Мелиховского санатория, имеется воинское захоронение времён Великой Отечественной войны

«В конце 2019 года с соответствующей просьбой ко мне обратилась группа жителей поселения. В феврале текущего года администрацией Усть-Донецкого района были организованы публичные слушания, в ходе которых дончане решили оставить захоронение на историческом месте, а земельный участок перевести из состава земель лесного фонда в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов», — рассказала Ирина Рукавишникова.

На левом берегу Дона, напротив Мелиховского санатория, имеется воинское захоронение времён Великой Отечественной войны

По словам сенатора, в дальнейшем памятник в установленном законом порядке будет поставлен на учет. А уход за ним, как и все последние годы, будут осуществлять местные жители и волонтеры-поисковики, кадеты и школьники, а также администрация поселения.

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