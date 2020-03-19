Курсы повышения квалификации Минспорта России и РМОУ прошли 20 руководителей федеральных и региональных училищ олимпийского резерва

Source: Russia Ministry of Sport

С 11 по 18 марта в Сочи (Краснодарский край) Министерство спорта Российской Федерации и Российский международный олимпийский университет провели курсы повышения квалификации по теме «Актуальные вопросы эффективного управления училищем олимпийского резерва» для руководителей федеральных и региональных УОРов.

Программа курсов была разработана в целях достижения основных стратегических целей и задач развития физической культуры и спорта в Российской Федерации и с учётом предложений Совета директоров училищ олимпийского резерва. В неё включили актуальные вопросы развития среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта, подготовки спортивного резерва, совершенствования учебно-методического, правового, кадрового, организационно-управленческого и финансового обеспечения деятельности училищ.

Слушателями курсов стали девять руководителей государственных федеральных училищ олимпийского резерва и 11 – региональных, в том числе из Москвы, Московской, Кемеровской, Калининградской и Нижегородской областей, Пермского края, Республики Крым. В их числе, олимпийский чемпион по вольной борьбе Давид Мусульбес, бронзовый призёр Олимпийских игр по гребле на байдарках Сергей Верлин, чемпион мира по прыжкам на батуте Евгений Яковенко.

Квалифицированный преподавательский состав был сформирован из представителей Министерства спорта Российской Федерации, ведущих российских экспертов и специалистов-практиков. Обучение прошло в условиях профессионального диалога, заинтересованного обсуждения острых проблем конкурентоспособности российского образования и спорта, коллективного поиска оптимальных решений и путей развития.

Слушатели ознакомились с деятельностью спортивных объектов наследия Олимпиады «Сочи-2014». По результатам обучения была проведена итоговая аттестация, которую успешно прошли все слушатели.

Пресс-служба Минспорта России

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