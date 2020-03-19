МВФ объявляет об ускоренном назначении Джеффри Окамото первым заместителем директора-распорядителя

Source: IMF – News in Russian

19 марта 2020 г.

Вашингтон, округ Колумбия Исполнительный совет МВФ утвердил ускоренное назначение г-на Джеффри Окамото первым заместителем директора-распорядителя с 19 марта 2020 года. Первоначально директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева выступила с предложением о его назначении 12 марта 2020 года с вступлением в должность 30 марта.

«Ввиду исключительно сложных проблем, которые стоят перед нашими странами-членами в связи с пандемией COVID-19, мне очень отрадно, что Исполнительный совет МВФ согласился перенести назначение Джеффри на более ранний срок», — сказала г‑жа Георгиева. «Я от души приветствую его в коллективе Фонда и буду рада возможности тесно работать вместе. МВФ мобилизует все силы для помощи нашим членам в преодолении этого кризиса, и Джеффри будет играть ключевую роль в нашей работе».

Г-н Окамото добавил: «Я благодарен Исполнительному совету за выраженное мне доверие при назначении меня на этот пост. Именно в такие времена Фонд и его персонал приносят наибольшую пользу нашим странам-членам. Я готов немедленно приступить к работе и внести свой вклад в руководство деятельностью Фонда по преодолению нынешнего кризиса».

Г-н Окамото в последнее время был исполняющим обязанности помощника министра финансов по вопросам международных финансов и развития, отвечая за вопросы надзора за глобальными финансовыми рынками; управление координацией с Группой семи, Группой 20-ти и Советом по финансовой стабильности; надзор за международными валютно-финансовыми вопросами; ведение переговоров по региональным и двусторонним экономическим вопросам; надзор за участием США в работе международных финансовых организаций. Ранее он был исполняющим обязанности заместителя министра финансов по международным делам и возглавлял переговоры Министерства финансов США с Китаем, в результате которых в январе 2020 года было подписано соглашение первого этапа. Он также успешно провел переговоры о пополнении механизмов льготного кредитования многосторонних банков развития и Глобального экологического фонда и помог организовать Инициативу по финансированию женщин-предпринимателей (We-Fi).

Департамент общественных коммуникаций МВФ

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