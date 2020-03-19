Минтруд России принял меры по правовому урегулированию разработки и реализации программ реабилитации инвалидов и исключению коррупциогенных факторов из ведомственных правовых актов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральная прокуратура Российской Федерации по результатам анализа правоприменительной практики выявила потребность в правовом урегулировании отдельных вопросов, касающихся разработки и реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов. В частности, они связаны с отражением в этих программах характеристик предоставляемых инвалидам технических средств реабилитации.

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.06.2017 № 486н утвержден Порядок разработки и реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм. Однако данный Порядок не определяет, каким образом в индивидуальных программах реабилитации инвалидов должны быть указаны наименования технических средств реабилитации и их обязательные функциональные характеристики, необходимые для достижения реабилитационного эффекта.

Вместе с тем, как показала проверка, проведенная по жалобе гражданина, отсутствие в индивидуальных программах реабилитации инвалидов указания на нуждаемость ребенка-инвалида в переднеопорном или заднеопорном виде опоры повлекло закупку региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации опор для стояния и сидения, не обладающих необходимыми функциональными характеристиками. Они не обеспечивали надлежащую фиксацию по шейно-воротниковой зоне и грудному отделу туловища.

Как следствие, инвалиды отказываются от получения технических средств реабилитации, не подходящих им по характеристикам, а также не содействующих целям реабилитации, которые должны носить индивидуальный характер.

По информации Минтруда России, в целях обеспечения единого подхода специалистов учреждений медико-социальной экспертизы при формировании рекомендаций инвалидам по средствам реабилитации используется перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, утвержденный приказом Минтруда России от 28.12.2017 № 888.

Однако положения данного перечня также не позволяют определить все функциональные характеристики технических средств реабилитации, обязательные для обеспечения компенсации стойких ограничений жизнедеятельности. Требования к определению функциональных, технических и качественных характеристик закупаемых средств реабилитации в ходе проведения Фондом социального страхования Российской Федерации процедуры их закупки также не установлены.

Отсутствие порядка совершения государственными органами или организациями определенных действий либо одного из элементов такого порядка является коррупциогенным фактором, предусмотренным подпунктом «ж» пункта 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 (отсутствие или неполнота административных процедур).

В этой связи Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Минтруд России информацию с требованием исключить выявленные коррупциогенные факторы.

В результате прокурорского вмешательства Минтруд России подготовил соответствующие изменения в ведомственные приказы от 13.06.2017 № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» и от 28.12.2017 № 888н «Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации».

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