Нужно поддерживать организации, занимающиеся увековечением памяти жертв политических репрессий

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу в Смоленской области с представителями организаций, занимающихся увековечением памяти жертв политрепрессий.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Смоленской области Сергей Леонов ЛеоновСергей Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Смоленской области в рамках работы в регионе встретился с представителями организаций, занимающихся увековечением памяти жертв политических репрессий.

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Сенатор напомнил, что в этом году исполняется 20 лет со дня открытия в Катыни Мемориального комплекса жертвам репрессий.

Сергей Леонов высказался за возобновление в Смоленске регулярных заседаний комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. По мнению парламентария, это необходимо для обсуждения таких вопросов, как установка монументов, разработка планов проведения памятных мероприятий в регионе на 2020-й и последующие годы.

Законодатель направил письмо в органы исполнительной власти Смоленской области с предложением об объединении усилий в совместной работе в данном направлении.

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