Об общественных настроениях и планах после 2024 года (интервью ТАСС)

Source: President of Russia – Kremlin

Андрей Ванденко: Ещё про то, что нас ждёт в 2024 году. Вы с нами навсегда?

Владимир Путин: Если Вы захотите. Вы хотите этого?

Андрей Ванденко: Я лично?

Владимир Путин: Вопрос, в каком качестве?

Андрей Ванденко: Вот я об этом. Вы в каком качестве себя видите?

Владимир Путин: Не знаю, посмотрим.

Андрей Ванденко: Давайте подумаем.

Владимир Путин: Впереди ещё много времени.

Андрей Ванденко: Отсюда плохо видно. Оттуда, наверное, лучше, с Вашей высоты. Что там? Какие горизонты открываются?

Владимир Путин: Как раз – нет. Знаете, откуда это видно? Видно от настроения народа, желания людей.

Андрей Ванденко: Но то, что называется элитами, нервничают, Владимир Владимирович, трансфер. Определённость нужна.

Владимир Путин: Это я понимаю. Элиты, да, могут нервничать.

Андрей Ванденко: Вам это нравится?

Владимир Путин: Нет – это минус. Это, правда, минус, разбалансировка. Возможна такая разбалансировка. Я отдаю себе в этом отчёт.

Но всё-таки первичный источник власти – это народ. Я говорю без всякой рисовки. И для меня это очень важно. Мне очень важно чувствовать, понимать, чего люди хотят. Это принципиальный вопрос.

Андрей Ванденко: То есть, если народ скажет: оставайтесь…

Владимир Путин: Надо будет подумать. В каком качестве – это другой вопрос.

Андрей Ванденко: А в каком качестве?

Владимир Путин: У меня сейчас нет ответа.

Андрей Ванденко: Просто не готовы об этом говорить.

Владимир Путин: Впереди ещё четыре года, у меня нет сейчас ответа.

Но самое главное, повторяю ещё раз, говорю абсолютно искренне, без всякой рисовки: самый главный, самый принципиальный вопрос – это настроение подавляющего большинства граждан страны. Это вопрос доверия, конечно.

Андрей Ванденко: Вы уже отвечали на этот вопрос: Вы ведь не думали, что это всё так надолго затянется?

Владимир Путин: Нет. Даже в голову не приходило. Я вообще не думал, что здесь окажусь. Мне в голову не приходило и прийти не могло никак.

Андрей Ванденко: А сойти с дистанции на каком-то этапе?

Владимир Путин: Знаете, здесь и чувство ответственности есть ещё за то, что происходит, как происходит, что будет происходить.

Андрей Ванденко: В 2008-м Вы знали, что в 2012-м вернётесь?

Владимир Путин: Нет. Как вариант это было, но так, чтобы знал, – нет, конечно. Но как вариант – такая возможность была.

Андрей Ванденко: Как Максим Галкин шутит, Путин – это не фамилия, а должность.

Владимир Путин: Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно, и его шутки востребованы.

Андрей Ванденко: Как Вы относитесь к тому, что Вас называют царём?

Владимир Путин: Это не соответствует действительности. Это так, знаете, можно было бы кого-то другого назвать царём. Я же работаю каждый день, я не царствую.

Царь – это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу – и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день.

Андрей Ванденко: А источники информации?

Владимир Путин: Источники информации у таких людей, как я, в какой бы стране они ни жили, примерно одинаковые, и их достаточно много: это социология, это спецслужбы, это СМИ в конце концов. Это и прямое – очень важно – общение с людьми.

Андрей Ванденко: Вопрос – кому… Помните, как Мюллер говорил: «Никому верить нельзя, мне – можно». Кому верите Вы?

Владимир Путин: Вы знаете, если честно сказать…

Андрей Ванденко: Лучше честно, хотелось бы.

Владимир Путин: Больше всего верю настроению простых людей. Когда я общаюсь с людьми, когда есть прямой контакт, даже если непродолжительный, мне кажется, что я чувствую настроение людей.

У меня это ощущение не притупилось, не забылось, и для меня это очень важно на самом деле. И я верю, люди очень искренние. Очень искренние у нас люди. Очень искренние, понимающие и откровенные.

Андрей Ванденко: Вы знаете, когда встречается человек с руководителем, тем более с Президентом…

Владимир Путин: Да.

Андрей Ванденко: Что, сразу вываливать на него проблемы? Вот Вы спросили меня, как дела. По-разному. И у людей по-разному, понимаете?

Владимир Путин: Не все: кто-то валит проблемы, кто-то рассуждает о чём-то, кто-то говорит о своих проблемах. Но из проблемы конкретного человека прорисовывается проблема миллионов.

Андрей Ванденко: Просто как мне кажется, фильтруют базар все. Я тоже, извините, сижу с Вами разговариваю, тем не менее базар фильтрую по многим причинам – не хочется подвести коллег, не хочется уехать после этого интервью в солнечный Магадан.

Владимир Путин: Между Вами и простым гражданином Российской Федерации – большая разница.

Андрей Ванденко: В чём?

Владимир Путин: Очень, очень. Про Вас, наверное, было сказано Владимиром Ильичом…

Андрей Ванденко: Так, сейчас про себя что-то интересное узнаю.

Владимир Путин: Что очень небольшая группа революционеров – и страшно далеки они от народа.

Андрей Ванденко: Вот так…

Владимир Путин: Это относится к таким, как Вы. Ничего плохого сюда не вкладываю.

Простой человек не обременён сознанием, что у него есть какие-то обязательства перед кем-то. Рядовой гражданин: он что говорит, то и думает, что думает, то и говорит.

Ему нечего оглядываться на то, что начальство скажет, он что думает, то и говорит. И критические вещи говорят, и говорят от души то, что нравится или не нравится.

Я это очень ценю. На самом деле для меня это очень важно.

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