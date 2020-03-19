Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Орбитальные группировки#ДЗЗ#Главное19.03.2020 12:07

Оперативный мониторинг событий

Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос» продолжает мониторинг чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации посредством российской орбитальной группировки.

Так, в период с 12 марта по 19 марта 2020 года проведен мониторинг следующих событий по заявкам МЧС России:

Обстановка в устье реки Бурея в Хабаровском крае;

лесопожарная обстановка в Республике Хакасия;

угроза подтопления в Тюменской, Новгородской и Северо-Казахстанской областях;

паводковая обстановка в ЯНАО, Вологодской и Архангельской областях и Хабаровском крае;

готовность к лесопожарному периоду в Красноярском крае;

угрозы природных пожаров в ЕАО.

В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам выполнен мониторинг наводнения в Замбии. В ходе освещения в СМИ природных и техногенных катастроф по всему миру также была запланирована космическая съёмка:

извержения вулкана в Индонезии;

торнадо в США;

наводнения и оползня в Бразилии;

обрушения гостиницы в Китае;

строительства больницы в Московской области;

разлива мазута в Приморском крае.



За отчетный период в МЧС России переданы российские данные в объеме около128 тыс. кв. км (35 маршрутов без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно). В это время в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам данные дистанционного зондирования Земли не передавались.

Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает оперативное взаимодействие с МЧС России в целях своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и проведения мониторинга пострадавших территорий.

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