Органами прокуратуры подведены итоги проверок соблюдения законодательства на опасных производственных объектах

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральная прокуратура Российской Федерации уделяет повышенное внимание вопросам промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Практика прокурорского надзора свидетельствует, что многие предприятия по-прежнему эксплуатируют опасные производственные объекты без лицензии, положительного заключения экспертизы и иных обязательных документов. Распространены случаи использования таких объектов без соответствующего допуска Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Хозяйствующие субъекты не проводят освидетельствование зданий и сооружений, ремонтно-наладочные работы, техническое диагностирование оборудования.

Как правило, аварии на таких предприятиях выводят из строя производственные мощности, влекут утрату ресурсов и продукции, причиняют вред жизни и здоровью людей, ухудшают экологию, социально-экономическую ситуацию.

Прокуроры регулярно проводят проверки соблюдения законодательства о промышленной безопасности. В истекшем году выявлено более 13 тыс. нарушений. В целях их устранения внесено 2,8 тыс. представлений. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 4,5 тыс. лиц. Опротестован 61 незаконный правовой акт уполномоченных органов. В суды направлено свыше 440 исковых заявлений. 163 должностным лицам прокурорами объявлены предостережения о недопустимости нарушений законов. По итогам рассмотрения материалов прокурорских проверок органами следствия и дознания возбуждено 37 уголовных дел.

Только по инициированным органами прокуратуры Чеченской Республики проверкам возбуждено 12 уголовных дел по фактам незаконной деятельности самовольно возведенных автогазозаправочных станций (ч. 1 ст. 238 УК РФ – производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По приговорам судов 11 виновных лиц уже привлечены к уголовной ответственности.

В ходе проверок выяснилось, что вышеуказанным нарушениям способствует, в том числе, ненадлежащее выполнение Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору контрольных и надзорных функций в данной области. Это послужило основанием для проведения Генеральной прокуратурой Российской Федерации проверки реализации Ростехнадзором функции по контролю (надзору) в сфере обеспечения безопасности объектов электросетевого хозяйства. Выяснилось, что отдельные территориальные управления ведомства при наличии угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан не всегда проводили внеплановые проверки и пресекали нарушения закона. Не во всех случаях виновные лица привлекались к административной ответственности.

В этой связи Генеральной прокуратурой Российской Федерации в адрес руководителя Ростехнадзора внесено представление. По итогам его рассмотрения нарушения законодательства устранены. 136 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI