Пандемия коронавируса и Латинская Америка: время для проведения активных мер политики

Source: IMF – News in Russian

(Фото: RODRIGO GARRIDO-REUTERS-Newscom)

Алехандро Вернер

19 марта 2020 г.

Эта статья является частью специальной серии, посвященной ответным мерам в связи с коронавирусом.

COVID-19 распространяется очень быстро. Это уже не региональная проблема, а ситуация, требующая общемировых ответных мер. Страны в Латинской Америке и Карибском бассейне оказались под ударом пандемии позднее других регионов, и потому у них есть возможность снизить темпы заражения.

По многочисленным фронтам уже предпринимаются усилия, чтобы достичь этой цели. Помимо усиления ответных мер со стороны политики в области здравоохранения, многие страны региона предпринимают меры по сдерживанию распространения заболевания, включая закрытие границ, закрытие школ и другие меры социального дистанцирования.

Эти меры, в сочетании с замедлением экономического роста в мире и нарушением цепей поставок, снижением цен на биржевые товары, сокращением туризма и резким ужесточением мировых финансовых условий, ведут к тому, что во многих странах Латинской Америки экономическая активность практически останавливается. Это резко ухудшает экономические перспективы. Подъем, которого мы ожидали несколько месяцев назад, не произойдет, и одним из вероятных сценариев для региона становится отрицательный рост в 2020 году.

Сильный удар

Повышение стоимости заемных средств в результате такого развития событий проявит факторы финансовой уязвимости, накопившиеся за годы низких процентных ставок. Ожидается, что резкое падение цен на нефть принесет пользу странам региона, импортирующим нефть, но оно подавляющим образом скажется на инвестиционной и экономической активности в тех странах, которые сильно зависят от экспорта нефти.

В случае всплеска заболеваний на местах, вероятно, сильнее всего пострадает сфера услуг — в результате мер по сдерживанию распространения заболевания и социального дистанцирования, — и особенно сильный урон будет нанесен таким секторам, как туризм, гостиничное хозяйство и транспорт.

Кроме того, под значительным давлением окажутся страны со слабой инфраструктурой государственного здравоохранения и ограниченным бюджетным пространством для увеличения государственных медицинских услуг и поддержки пострадавших секторов и домашних хозяйств.

Экономические последствия пандемии, вероятно, будут различаться в зависимости от характеристик отдельных регионов и конкретных стран.

Южная Америка столкнется с уменьшением поступлений от экспорта вследствие как падения цен на биржевые товары, так и уменьшения объемов экспорта, особенно в Китай, Европу и США, которые являются ее крупными партнерами по торговле. Резкое падение цен на нефть особенно сильно ударит по экспортерам нефти. Ужесточение финансовых условий негативно скажется на странах с крупной экономикой, которые характеризуются высокой степенью финансовой интеграции, а также на странах с фундаментальными факторами уязвимости. Меры по сдерживанию распространения заболевания в нескольких странах приведут к снижению экономической активности в сфере услуг и обрабатывающей промышленности, по крайней мере в следующем квартале, с ее восстановлением, когда распространение эпидемии будет сдержано.

В Центральной Америке и Мексике вследствие замедления роста в США произойдет сокращение торговли, прямых иностранных инвестиций, туристических потоков и денежных переводов. Снижение мирового спроса может также негативно сказаться на основных экспортерах сельскохозяйственной продукции (кофе, сахара, бананов), а также на торговых потоках через Панамский канал. Вспышки заболевания на местах вызовут напряжение экономической активности в следующем квартале и усугубят и без того высокую неопределенность условий ведения коммерческой деятельности (особенно в Мексике).

В странах Карибского бассейна уменьшение спроса в сфере туризма вследствие ограничений на передвижения и «фактора страха» (даже после того, как вспышка заболевания отступит) окажут сильное негативное влияние на уровень экономической активности. Также сильно пострадают страны, экспортирующие биржевые товары, а уменьшение денежных переводов, вероятно, усилит экономическое напряжение.

Приоритеты политики

Первоочередным приоритетом является обеспечение доступности средств на связанные со здравоохранением расходы передовой линии для защиты здоровья людей, заботы о больных и замедления процесса распространения вируса. В тех странах, где имеются ограничения в системах здравоохранения, должно подключиться международное сообщество, чтобы помочь им предотвратить гуманитарный кризис.

В дополнение к этому в сдерживании экономического воздействия вируса ключевую роль будут играть адресные меры налогово-бюджетной политики, денежно-кредитной политики и политики на финансовом рынке. Органам государственного управления следует использовать такие меры, как денежные трансферты, субсидирование заработной платы и облегчение налогового бремени, чтобы помочь пострадавшим домашним хозяйствам и компаниям выстоять в этот период временной и внезапной приостановки производства.

Центральные банки должны усилить мониторинг, разработать планы действий на случай непредвиденных обстоятельств и быть готовы предоставлять достаточные объемы ликвидности финансовым организациям, особенно тем, которые занимаются кредитованием малых и средних предприятий и которые могут быть менее подготовлены к тому, чтобы выстоять продолжительное нарушение нормального хода деятельности. В некоторых случаях надлежащей мерой может быть также временное смягчение в применении норм регулирования.

В тех случаях, когда имеется пространство для проведения соответствующих мер политики, возможно повышение доверия и совокупного спроса за счет более широких денежно-кредитных и бюджетных стимулов, но, вероятнее всего, они будут более действенными, когда начнется нормализация коммерческой деятельности. Учитывая наличие масштабных экономических связей между странами, очевидны аргументы в пользу координированных, глобальных мер политики в ответ на эпидемию.

Страны начинают реализацию инициатив в сфере мер политики в этом направлении. Например, во многих странах выделяются дополнительные средства на расходы в области здравоохранения, в том числе в Аргентине, Бразилии, Колумбии и Перу. Кроме того, в Бразилии 17 марта объявлено о пакете экстренных экономических мер, нацеленных на поддержку социально уязвимых слоев, поддержание занятости и борьбу с пандемией.

С нашей стороны, МВФ выражает готовность способствовать смягчению экономических последствий коронавируса, и в нашем распоряжении для этого есть несколько механизмов и инструментов.

В завершение я хочу еще раз подчеркнуть важность принятия всеми нами решительных мер, чтобы ограничить экономические последствия коронавируса и предотвратить гуманитарный кризис. МВФ готов оказывать помощь своим странам-членам и работать с ними в эти трудные времена.

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Алехандро Вернер вступил в занимаемую им должность директора Департамента стран Западного полушария Международного Валютного Фонда в январе 2013 года. Он является гражданином Мексики и сделал блистательную карьеру в государственном и частном секторе, а также в научной сфере. В течение последних лет, с декабря 2006 года по август 2010 года, он занимал должность заместителя министра финансов и государственного кредита Мексики, с августа 2010 года до июля 2011 года он был профессором экономики в Instituto de Empresa в Мадриде (Испания), а с августа 2011 года по конец 2012 года он возглавлял корпоративную и инвестиционную банковскую деятельность в BBVA-Bancomer.

До этого он был директором по экономическим исследованиям в Банке Мексики и профессором в ITAM. Он имеет многочисленные публикации. В 2007 году Всемирный экономический форум включил г-на Вернера в число молодых мировых лидеров. Г-н Вернер получил докторскую степень в Массачусетском технологическом институте в 1994 году.

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