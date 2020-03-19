Source: Russia – Council of the Federation

Определены гарантии деятельности таких омбудсменов, отметил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края прокомментировал подписание Президентом РФ Владимиром Путиным Федерального закона «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации».

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«Закон устанавливает единые принципы организации деятельности региональных уполномоченных, а также закрепляет общие основы их взаимодействия с органами публичной власти и институтами гражданского общества», — заявил сенатор.

По словам парламентария, институт уполномоченных развивается, повышается его значимость и востребованность.

«В законе установлено, что порядок взаимодействия всех территориальных органов федеральных органов исполнительной власти с региональными уполномоченными, в том числе порядок оказания содействия уполномоченным, определяется нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, то есть каждое федеральное ведомство должно четко прописать правила взаимодействия, которые будут распространяться на всю территорию Российской Федерации», — пояснил Андрей Клишас.

«Определены гарантии деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации, в том числе в части обязанности должностных лиц предоставлять запрашиваемую информацию и оказывать иное содействие уполномоченному», — подчеркнул законодатель.

Он отметил, что закреплена обязанность уполномоченного лично представлять ежегодный доклад на заседании законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

«Уверен, что закон о региональных уполномоченных будет способствовать совершенствованию механизмов восстановления нарушенных прав граждан», — заключил Андрей Клишас.

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