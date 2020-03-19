Прокурорами выявлено свыше 110 тыс. нарушений бюджетного законодательства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В условиях проводимой в стране масштабной модернизации экономики и социальной сферы, а также существенного объема выделяемых на эти цели средств, в первую очередь, в рамках реализации национальных проектов, один из главных приоритетов в работе органов прокуратуры – надзор за соблюдением бюджетного законодательства.

В истекшем году прокурорами в этой сфере выявлено более 110 тыс. нарушений. Для их устранения внесено свыше 50 тыс. актов реагирования, в том числе инициировано привлечение к административной и дисциплинарной ответственности 23,3 тыс. лиц. Судами удовлетворено более 3,7 тыс. исков и заявлений прокуроров на сумму 1,8 млрд рублей.

Важнейшей задачей органов прокуратуры является противодействие преступным посягательствам на бюджетные средства.

По вскрытым прокурорами фактам их хищения и нецелевого использования, а также сопутствующим им должностным преступлениям возбуждено 1,2 тыс. уголовных дел.

В ряде случаев своевременное выявление нарушений способствовало предотвращению нанесения ущерба бюджетной системе.

В Краснодарском крае мерами превентивного характера органам прокуратуры удалось предотвратить приобретение товаров по завышенной стоимости на сумму 56 млн рублей, а также закупки предметов роскоши стоимостью более 19 млн рублей.

Прокурорами активно применяются полномочия по привлечению должностных лиц к административной ответственности.

Дела об административных правонарушениях возбуждались по фактам нецелевого расходования бюджетных средств, несоблюдения порядка предоставления и использования субсидий, невыполнения государственных заданий, нарушений порядка предоставления бюджетной отчетности.

Так, в Республике Мордовия по инициативе прокурора глава одной из местных администраций привлечен к ответственности за заключение муниципальных контрактов в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» при отсутствии финансирования.

Всего в 2019 году по постановлениям прокуроров за нарушения бюджетного законодательства к административной ответственности привлечены более 1,5 тыс. лиц.

Важнейшей составляющей работы прокуроров являлась защита публичных интересов в бюджетной сфере в судебном порядке.

Так, в Новосибирской области по иску прокурора суд постановил взыскать с главы одного из городов 47 млн рублей, выплаченных из бюджетных средств за невыполненные работы по строительству многоквартирного дома для переселения граждан из аварийного жилья.

Повышенное внимание уделялось соблюдению органами местного самоуправления обязанностей по администрированию доходов их бюджетов.

В результате мер реагирования, принятых прокурорами Алтайского, Приморского и Забайкальского краев, обеспечено поступление в бюджеты около 1 млрд рублей.

Во всех без исключения субъектах Российской Федерации прокурорами опротестовывались незаконные правовые акты по бюджетным вопросам.

Всего по итогам прокурорского реагирования приведено в соответствие с законом 12,7 тыс. правовых актов.

Меры прокурорского реагирования способствовали устранению пробелов в правовом регулировании бюджетных отношений.

Например, в результате вмешательства прокуратуры Оренбургской области обеспечены принятие правительством области порядка предоставления субсидий в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и дальнейшее финансирование данных мероприятий в объеме более 200 млн рублей.

На особом контроле органов прокуратуры находится соблюдение законодательства при расходовании бюджетных средств на реализацию национальных проектов.

Прокурорам соответствующих субъектов Российской Федерации поручено проанализировать своевременность и достаточность принятых уполномоченными органами мер.

Результаты проверок контролируются в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

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