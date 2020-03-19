Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор побывала в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Федора Кузьмича Логинова.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в Совете Федерации, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей поездки по региону побывала в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Федора Кузьмича Логинова в селе Паспаул.

В беседе приняли участие заместитель Председателя Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Герман Чепкин и глава муниципального образования «Чойский район» Михаил Маргачев.

По словам законодателя, ветеран обратился в региональный парламент, а также лично к ней с просьбой оказать содействие в том, чтобы он и его земляки-паспаульцы получили возможность смотреть передачи ГТРК «Горный Алтай», которые вследствие проведенных технических операций, связанных с подключением цифрового телевидения, такой возможности были лишены.

Как отметила парламентарий, Федор Кузьмич Логинов — особый человек в ее жизни. Он дал ей путевку в жизнь, напутствуя, баллотироваться в депутаты Республики.

«Каждый год в канун 9 мая я стараюсь обязательно заехать к ветерану в гости и поздравить его с Днем Победы. Искренне радуюсь, что он все еще с нами и сохранил такую хорошую память, светлый ум. Федора Кузьмича за боевые заслуги Родина наградила орденом Отечественной войны 1 степени, орденом Славы 3 степени, медалью «За отвагу», медалью «За Победу над Германией», многочисленными юбилейными медалями, в том числе белорусским орденом «За вклад в Победу». Как старейшина села, он по сей день остается беспрекословным авторитетом для селян. Наша святая обязанность помнить о подвиге, который совершили воины-освободители в борьбе с фашизмом, не щадя своих жизней», — подчеркнула законодатель.

По словам сенатора, просьба Федора Кузьмича не могла остаться без внимания. Воин-освободитель не в том возрасте, чтобы заставлять ждать решение проблемы месяцами.

Татьяна Гигель считает, что депутаты республиканского парламента, администрации Чойского района, а также сотрудники «Эл Телкома» и Ростелекома, сделали все необходимое, чтобы в канун 75-летия Победы ветеран имел возможность смотреть местные новости. Законодатель также выразила уверенность, что в соответствии с «дорожной картой» по прокладке оптоволоконного кабеля уже в сентябре в домах земляков ветерана также появится возможность смотреть вставки местного телевидения.

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