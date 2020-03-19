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#ОРКК#УКВЗ19.03.2020 10:23

УКВЗ поставит в Краснодар еще 56 трамвайных вагонов

Усть-Катавский вагоностроительный завод (входит в структуру Госкорпорации «Роскосмос» и Объединённой ракетно-космической корпорации) стал победителем конкурсов на поставку в Краснодар односекционных трамвайных вагонов модели 71-623-04. Согласно предварительному графику поставки, 29 единиц трамвайных вагонов городской Департамент транспорта и дорожного хозяйства должен получить в течение 2020 года, а еще 27 — в 2021 году.

В соответствии с техническим заданием в столицу Кубани отправятся четырехосные трамвайные вагоны с переменным уровнем пола. Эта модель может эксплуатироваться как одиночным вагоном, так и трамвайным поездом из двух вагонов в режиме многих единиц. Трамвайные тележки с двухступенчатым подрессориванием обеспечивают плавный ход и одновременно с этим отвечают требованиям по уровню шума и вибрации, а простота обслуживания и высокая энергоэффективность вагонов данной модификации обеспечивают минимальные эксплуатационные расходы. Этот трамвай оптимально решает проблемы увеличенного пассажиропотока, а повышенный уровень комфорта, достигнутый благодаря встроенной климатической системе, отвечает всем современным требованиям пассажиров и эксплуатирующих организаций.

Все трамвайные вагоны УКВЗ имеют 100% низкий уровень пола в зоне посадки-высадки пассажиров, оснащены системой климат-контроля, круговой видеофиксацией, электронными табло, USB-разъемами для зарядки гаджетов, системой ГЛОНАСС, тревожной кнопкой, Wi-Fi роутером и современными информационными системами.

Напомним, что в 2019 году УКВЗ уже поставило в Краснодар 31 единицу односекционных вагонов и 4 трехсекционных. Эти трамваи были произведены специально для Краснодара и получили название «Кубань». Название было выбрано не случайно — краснодарцы часто покоряли внеземное пространство. Например, Геннадию Падалке принадлежит мировой рекорд по суммарной продолжительности нахождения в космосе. В честь Героя России, уроженца Краснодара УКВЗ и предложило назвать эти вагоны «Кубань», а администрация города эту идею поддержала.

Помимо Краснодара, в нынешнем году УКВЗ поставит еще два двухсекционных трамвайных вагона со 100% низким уровнем пола и увеличенными дверными проемами и 7 единиц односекционных трамвайных вагонов в Новокузнецк.

Роман Новиков, генеральный директор УКВЗ: «Мы рады, что наше плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с Краснодаром, которое началось в 2019 году, продолжится и дальше, и УКВЗ сможет обеспечить город очередной партией современных и комфортных трамваев. Отдельно хочу поблагодарить за помощь и поддержку завода генерального директора ОРКК Андрея Жерегелю, а также генерального директора ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Алексея Варочко. Уверен, благодаря их поддержке мы вновь станем лидерами страны по производству трамваев, и не менее успешно будем развивать новые направления в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения».

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