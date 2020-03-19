Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш19.03.2020 16:02

60 лет работы на предприятии – Энергомаш чествует Владимира Чванова

Сегодня, 19 марта 2020 года, в НПО Энергомаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») поздравляли лауреата Государственных премий СССР и РФ, заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного испытателя космической техники, доктора технических наук, советника генерального директора Владимира Константиновича Чванова с 60-летием трудовой деятельности на предприятии.

В марте 1960 года молодой Владимир Чванов пришел работать на предприятие инженером-конструктором 3 категории. И с тех пор трудится на благо космической отрасли, долгие годы возглавлял конструкторское бюро. С 2017 года Владимир Чванов является советником генерального директора НПО Энергомаш.

Владимир Константинович внес существенный вклад в отработку модификаций ракетных двигателей для семейства ракет-носителей «Союз», руководил разработкой двигателей РД-120 для ракеты «Зенит», осуществлял общее руководство работами по двигателям РД-180, РД-171М и РД-191. В 1988 году за большой вклад в создание двигателя РД-120 Владимиру Чванову было присвоено звание лауреата Государственной премии СССР. В 2003 году за большой вклад в создание двигателя РД-180 для ракеты Atlas — звание лауреата Государственной премии России.

Как отметил в своем приветственном обращении генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов, вклад Владимира Константиновича сложно переоценить — он принимал участие в создании практически всех двигателей, разработанных за эти годы на предприятии.

«Но основная и главная его заслуга — создана конструкторская школа, традиции, позволяющие нам развиваться и сохранять интеллектуальный потенциал, который дороже железа, — подчеркнул генеральный директор. — И я от лица руководства предприятия хочу пожелать Владимиру Константиновичу творческого долголетия, неутомимой энергии, и чтобы молодые конструкторы, которые приходят на предприятие, еще долгое время имели достойный пример для подражания».

Главный конструктор НПО Энергомаш Петр Левочкин вспомнил, как работал под началом Владимира Константиновича и поблагодарил за все уроки и опыт, который получил, благодаря общению с ним.

«Я искренне надеюсь, что тот энтузиазм инженера-конструктора и стратега, который в полной мере сохранился у Владимира Константиновича, будет и дальше помогать нам в работе», — отметил Петр Левочкин.

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