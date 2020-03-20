А. Дмитриенко: Наш законопроект будет способствовать повышению уровня технологической независимости РФ от зарубежных государств

Source: Russia – Council of the Federation

Изменения предлагается внести в об изменениях в статью 22 закона о госзакупках.

Члены Совета Федерации Алексей Дмитриенко, ДмитриенкоАлексей Геннадиевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области Вячеслав Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области Юрий Федоров ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики и Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга внесли законопроект «О внесении изменения в статью 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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Как рассказал член Комитета СФ по экономической политике Алексей Дмитриенко, предлагается наделить Правительство РФ полномочиями по установлению порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком при осуществлении закупок у организаций оборонно-промышленного комплекса товаров гражданского назначения. Перечень таких товаров будет утвержден Правительством РФ.

Сенатор подчеркнул, что эта мера позволит стимулировать взаимодействие заказчиков и поставщиков при закупке высокотехнологичной гражданской продукции, что повысит уровень технологической независимости Российской Федерации от зарубежных государств.

В настоящее время заказчики самостоятельно определяют начальную (максимальную) цену контракта, что приводит к запросу коммерческих предложений, содержащих характеристики иностранной продукции. Указанная ситуация возникла в связи с отсутствием в законе о госзакупках обязанность для заказчиков запрашивать коммерческие предложения у российских производителей. При этом заказчики зачастую не заинтересованы в реализации мероприятий по импортозамещению и приобретении отечественных товаров (работ, услуг), в том числе у организаций оборонно-промышленного комплекса, что создает риски темпов диверсификации оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, сказал Алексей Дмитриенко.

По его словам, законопроект позволит Правительству РФ более гибко и оперативно на законодательном уровне устанавливать обязательный для применения заказчиками порядок по определению начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок товаров гражданского назначения у организаций оборонно-промышленного комплекса. Положения законопроекта направлены на поддержку российских товаропроизводителей, в том числе на решение вопросов диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса в части стимулирования выпуска высокотехнологичной гражданской продукции.

Эти же члены СФ внесли законопроект об изменениях в статью 96 закона о госзакупках, также касающихся дополнительных мер поддержки развития отечественного производства.

Алексей Дмитриенко отметил, что всего внесено 5 законопроектов о внесении изменений в закон о госзакупках. Все они подготовлены во исполнение поручений Президента РФ, содержащихся в Послании Федеральному Собранию, где говорится об увеличении доли предприятий ОПК в производстве гражданской продукции, а также об участии ОПК в госзакупках. «Эти законопроекты касаются непосредственно промышленной политики предприятий ОПК в сфере участия в госзакупках, а также в области развития гражданского сектора».

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