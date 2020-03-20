А. Кутепов: В законе о госзакупках нужно обязать заказчиков указывать РФ или ЕАЭС как страны происхождения закупаемых товаров

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по экономической политике предлагает Министерству финансов доработать подготовленные поправки, сообщил сенатор.

Комитет Совета Федерации по экономической политике считает, что подготовленные Министерством финансов РФ изменения в закон о госзакупках нуждаются в доработке. Об этом сообщил председатель Комитета СФ Андрей Кутепов. КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга Подготовленным Министерством финансов изменения предусматривают сокращение способов закупок, а также сроков проведения самих процедур закупок.

Соответствующее письмо направлено в адрес Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

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Андрей Кутепов отметил, что текущая редакция законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не решает ключевой проблемы использования характеристик в государственных закупках, так как заказчики продолжают использовать характеристики иностранной продукции, а также устанавливать короткие сроки закупок, при которых возможна поставка только готовой иностранной продукции. В связи с этим реализация законопроекта существенно ущемит экономические интересы российских производителей.

Простое сокращение сроков проведения закупок не позволит учитывать интересы российских поставщиков в целях повышения уровня создания добавочной стоимости на российских заводах

«В числе ключевых целей реализации национальных проектов обозначена загрузка российских производств, повышение занятости и доходов граждан Российской Федерации, а также увеличение объемов выпуска высокотехнологичной продукции. В связи с этим простое сокращение сроков проведения закупок не позволит учитывать интересы российских поставщиков в целях повышения уровня создания добавочной стоимости на российских заводах», — отметил сенатор.

По его словам, закон о госзакупках и проектируемые положения законопроекта все так же будут позволять заказчикам использовать редкие характеристики иностранной продукции, применять зарубежные технологии и программное обеспечение, не запрашивать коммерческие предложения у российских производителей, что в конечном итоге усугубит экономическое положение отечественных производителей.

Андрей Кутепов отметил, что законопроект требует доработки в части совершенствования механизмов импортозамещения, а также создания обратной связи о стране происхождения закупленных заказчиками российских товаров.

Необходимо предусмотреть дополнительное внесение изменений в статью 33 закона о госзакупках, в соответствии с которыми обязать заказчиков изначально при описании объектов (технических заданий) прямо указывать, что страной происхождения закупаемых товаров должна являться Российская Федерации или страны Евразийского экономического союза, указал парламентарий.

Это позволит на первом этапе изначально рассматривать заявкис российскими и евразийскими товарами. И тем самым будет появляться национальный сегмент конкуренции в государственных закупках. В настоящее время закон о госзакупках запрещает заказчикам при описании объектов закупок указывать наименование страны происхождения товара, что не создает постоянных условий для создания функционирующего сегмента конкуренции.

Необходимо дополнить законопроект еще рядом положений, отметил сенатор.

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