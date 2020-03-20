Банк России утвердил меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса (20.03.2020)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Банк России принял решение в условиях пандемии коронавирусной инфекции и резкого снижения цен на нефть реализовать комплекс мер, направленных на поддержание способности финансового сектора предоставлять необходимые ресурсы экономике, на защиту интересов пострадавших от пандемии и доступность платежей для населения, а также на адаптацию финансового сектора к действию ограничительных мер по борьбе с эпидемией.

1. Меры по защите интересов граждан, пострадавших от распространения пандемии, и по обеспечению доступности платежей для населения

В условиях развития пандемии коронавирусной инфекции требуется поддержка потребителей финансовых услуг, снижение рисков для их финансового благополучия в дальнейшем. Банк России:

рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам (займам), предоставленным заемщикам — физическим лицам, в случае предоставления заявления и официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции у такого заемщика;

дает право кредитным организациям не признавать такие кредиты реструктурированными в целях формирования резервов и не применять макропруденциальные надбавки в отношении указанных кредитов до 30 сентября 2020 года;

дает право микрофинансовым организациям право не признавать такие займы реструктурированными и не применять в отношении указанных кредитов (займов) корректирующие коэффициенты по требованиям к заемщикам, у которых показатель долговой нагрузки (ПДН) составляет более 50%, при расчете норматива достаточности собственных средств до конца 2020 года;

предоставляет кредитным организациям право до 30 сентября 2020 года не увеличивать резервы по кредитам заемщикам — физическим лицам, в случае ухудшения их финансового положения и/или качества обслуживания долга при наличии официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции у такого заемщика;

рекомендует кредитным организациям и микрофинансовым организациям в период до 30 сентября 2020 года в случае нарушения заемщиком — физическим лицом обязательств по договору не обращать взыскание на недвижимое имущество, являющееся обеспечением по требованиям, в случае предоставления заявления и официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции у такого заемщика;

рекомендует страховым организациям удовлетворять заявления страхователя в случае предоставления заявления и официального подтверждения о наличии у него коронавирусной инфекции, о продлении срока урегулирования страховых случаев, об отсрочке платежа по договорам добровольного страхования, а также не начислять неустойку (штраф, пени) и не применять иных последствий за ненадлежащее исполнение договора добровольного страхования в течение периода временной нетрудоспособности страхователя.

В целях обеспечения возможности для граждан беспрепятственно и в режиме онлайн осуществлять переводы между физическими лицами Банк России устанавливает с 1 мая 2020 года предельное значение комиссий, взимаемых банками со своих клиентов при переводах между физическими лицами, а именно:

переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тыс. рублей в месяц должны осуществляться банками без взимания платы;

переводы в СБП на сумму свыше 100 тыс. рублей в месяц — не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей.

В целях обеспечения возможности для граждан бесперебойно осуществлять онлайн-покупки продовольствия и лекарственных средств без посещения магазинов, а также поддержки онлайн-торговли Банк России прорабатывает вопрос установления предельных комиссий по эквайрингу при осуществлении оплаты картами онлайн-покупок.

2. Меры по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса

Малый и средний бизнес — один из наиболее уязвимых секторов экономики в условиях пандемии. Специальная программа рефинансирования Банка России, наряду с регуляторными послаблениями, поможет компаниям сохранить доступ к банковскому кредитованию и избежать неплатежеспособности в условиях сокращения доходов в результате пандемии.

Банк России расширяет программу рефинансирования по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Помимо инструмента, направленного на ограничение процентных ставок по кредитам заемщикам, вводится новый инструмент с лимитом рефинансирования 500 млрд руб. в целях поддержания объемов кредитования МСП. В рамках обоих инструментов с 23 марта 2020 года процентная ставка Банка России устанавливается в размере 4%.

По кредитам, рефинансируемым в рамках ранее действующего лимита в 175 млрд руб., ставка Банка России снижена с 6 до 4%, конечная ставка по кредитам для заемщика не должна превышать 8,5%, при этом снимаются все отраслевые ограничения на кредитование МСП.

С апреля 2020 года, помимо уже установленного лимита в 175 млрд руб., дополнительно выделяются средства в размере 500 млрд руб. с целью поддержания и роста объема кредитов, предоставленных кредитными организациями субъектам МСП. В рамках указанного дополнительного лимита Банк России будет предоставлять кредитным организациям кредиты по ставке 4% годовых на срок 1 год. При этом кредитным организациям с высоким кредитным рейтингом [1] кредиты будут предоставляться без обеспечения, а кредитным организациям, не имеющим такого рейтинга, — при наличии поручительства АО «Корпорация «МСП».

В программе смогут принять участие банки, объем рублевого кредитного портфеля субъектам МСП которых будет не менее 95% от объема соответствующего портфеля на 1 марта 2020 года. При этом Банк России будет определять максимальный объем предоставления средств для каждой кредитной организации, рассчитывая его как разницу между объемом рублевого кредитного портфеля банка субъектам МСП на первое число текущего месяца и объемом этого портфеля на 1 марта 2020 года, уменьшенного на 5%. В случае снижения рублевого кредитного портфеля субъектам МСП на первое число текущего месяца ниже 95% объема соответствующего портфеля на 1 марта 2020 года привлеченные кредитной организацией от Банка России средства по данной программе подлежат досрочному возврату. Предоставление кредитов в рамках дополнительного лимита будет осуществляться до 30 сентября 2020 года.

Банк России предоставляет кредитным и микрофинансовым организациям:

возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика — субъекта МСП по реструктурированным ссудам.

возможность до 30 сентября 2020 года принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика — субъекта МСП для целей формирования резервов под потери.

Банк России рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам в период до 30 сентября 2020 года в качестве первоочередной меры, направленной на предотвращение случаев возникновения у субъектов МСП просроченной задолженности или в целях ее урегулирования, рассматривать реструктуризацию предоставленных им кредитов (займов) в случае поступления соответствующих заявлений от субъектов МСП.

3. Меры по поддержке ипотечного кредитования

Для поддержания доступности ипотечного кредитования в условиях, когда банки приостанавливают снижение ставок, Банк России:

Снизил значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве, предоставленным с 1 апреля 2020 года, в соответствии с таблицей:

Таблица. Значения надбавок по ипотечным кредитам в рублях, выданным с 1 апреля 2020 года

Надбавка, п.п.

Показатель долговой нагрузки заемщика, %

Не рассчитывается

(0; 30]

(30; 40]

(40; 50]

(50; 60]

(60; 70]

(70; 80]

80+

Отношение величины основного долга к справедливой стоимости залога («кредит/залога)

(80; 85]

50

20

30

40

50

60

70

80

(85; 90]

100

100

100

100

100

100

100

100

изменил порядок применения надбавок по кредитам с низким первоначальным взносом. Для ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (до 10%), погашаемых за счет материнского капитала, надбавки к коэффициентам риска теперь будут снижаться по мере погашения кредита, что расширит возможности по получению ипотеки для семей с детьми.

принял решение о включении в Ломбардный список ряда ипотечных облигаций, которые обладают необходимым кредитным качеством и соответствуют иным установленным требованиям.

4. Меры по поддержке потенциала финансового сектора по предоставлению ресурсов экономике

Изменение внешних условий и давление на внутренний спрос из-за пандемии могут привести к снижению доступности финансовых ресурсов для реального сектора. Чтобы поддержать кредитование, Банк России:

предоставляет право кредитным организациям и некредитным финансовым организациям, применяющим нормативные акты Банка России по бухгалтерскому учету, долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные до 1 марта 2020 года, отражать в бухгалтерском учете по справедливой стоимости на 1 марта 2020 года, а долговые ценные бумаги, приобретенные в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года, отражать по справедливой стоимости на дату приобретения. Данные меры будут действовать до 1 января 2021 года.

до 1 апреля 2021 года смягчает условия предоставления безотзывных кредитных линий в рамках соблюдения норматива краткосрочной ликвидности Н26 (Н27). Плата за право пользования безотзывной кредитной линией будет снижена с 0,5 до 0,15%, также будет пересмотрен порядок расчета максимального лимита безотзывной кредитной линии в сторону повышения возможностей системно значимых кредитных организаций (СЗКО) управлять ликвидностью в условиях повышенной волатильности.

предоставляет кредитным организациям возможность включения операций в шести иностранных валютах (доллар США, евро, фунт стерлингов Соединенного Королевства, швейцарский франк, японская иена, китайский юань) в расчет обязательных нормативов (кроме расчета размеров (лимитов) открытой валютной позиции) по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на 01.03.2020, на период с 01.03.2020 по 30.09.2020 включительно.

сохраняет значение национальной антициклической надбавки на нулевом уровне.

предоставляет негосударственным пенсионным фондам право не приводить портфели пенсионных резервов и пенсионных накоплений в соответствие с требованиями стресс-тестирования в срок до 1 января 2021 года.

предоставляет негосударственным пенсионным фондам и управляющим компаниям право до 01.01.2021 не приводить портфели в соответствие с установленными структурными ограничениями в случае возникновения нарушений в результате рыночных факторов.

Обращаем внимание, что помимо приведенных выше возможностей у кредитных организаций имеется право использовать надбавки к нормативам достаточности капитала (надбавку поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость) при соблюдении ими ограничений на величину доли прибыли, подлежащей распределению в зависимости от величины надбавок, в том числе на выплату дивидендов и на компенсационные и стимулирующие выплаты менеджменту.

Банк России исходит из того, что указанные регуляторные послабления должны быть использованы финансовыми организациями не для осуществления выплаты бонусов менеджменту, а для поддержания кредитования экономики. В связи с этим Банк России рекомендует финансовым организациям, воспользовавшимся одним или несколькими из перечисленных выше видов регуляторных послаблений, в 1,5 раза увеличить долю отложенного вознаграждения для лиц, принимающих риски, по итогам 2020 года, а также в 1,5 раза увеличить период отсрочки выплаты отложенной части вознаграждения по итогам 2019 года.

Банк России откладывает ряд изменений в регулирование кредитных организаций, в частности:

— отложить дату начала применения норм о порядке резервирования сделок слияния и поглощения до 30 сентября 2020 года;

— отложить дату вступления в силу норматива концентрации крупных кредитных рисков (Н30) до 1 января 2022 года;

— перенести рассмотрение вопроса о дифференцированных надбавках за системную значимость к нормативам достаточности капитала СЗКО на 2021 год;

— перенести срок предоставления информации об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и их результатах по состоянию на 1 января 2020 года на индивидуальной и консолидированной основе на 30 сентября 2020 года.

5. Меры по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации

С учетом изменений в организации работы в финансовых организациях, перевода большой части сотрудников на удаленную работу Банк России считает необходимым временно снизить регуляторную и надзорную нагрузку, в первую очередь ограничить мероприятия, требующие личного присутствия сотрудников в офисах, увеличить сроки на предоставление отчетности, снизить количество несрочных запросов в финансовые организации. Банк России:

приостанавливает проверки кредитных организаций и НФО (за исключением случаев, требующих неотложного реагирования), переносит запланированные проверки на период после 1 июля 2020 года.

приостанавливает реализацию контактных мероприятий превентивного поведенческого надзора (за исключением случаев, требующих неотложного реагирования) на период до 1 июля 2020 года.

увеличивает срок исполнения предписаний и запросов надзорного характера до 1 месяца дополнительно к стандартному сроку (за исключением случаев, требующих неотложного реагирования).

будет воздерживаться от применения мер в отношении финансовых организаций в части требований нормативных актов БанкаРоссии в области обеспечения защиты информации при осуществлениибанковской деятельности при организации дистанционной работы работников финансовых организаций.

ограничивает применение административных наказаний, прежде всего за случаи несоблюдения сроков представления отчетности, нарушения корпоративного законодательства, законодательства в области бюро кредитных историй. Возбужденные дела об административных правонарушениях предполагается рассматривать с учетом эпидемиологической ситуации и возможности снижения административной нагрузки.

до 1 июля 2020 года увеличивает срок предоставления в репозитарии информации о договорах, предусмотренных Указанием № 4104-У, с 3 до 6 рабочих дней с даты их заключения.

определит список форм отчетности, в отношении которых к кредитным организациям и НФО не будут применяться меры за нарушение порядка предоставления отчетности за отчетные периоды с января по июнь 2020 года (при необходимости будет продлено). Сбор статистической и иной информации от кредитных организаций и НФО в соответствии с Программой обследований Банка России на первое полугодие 2020 года будет сокращен.

вносит изменения в Регламент функционирования платежной системы Банка России (ПСБР), предусматривающие продление работы ПСБР на 1 час.

6. Меры по снижению нагрузки на российские акционерные общества

Банк России подготовил предложения по изменению корпоративного законодательства. Эти изменения позволят адаптировать к текущей ситуации требования по срокам и форматам раскрытия информации, проведению корпоративных действий, сохранив при этом необходимый уровень защиты интересов акционеров. В частности, планируется разрешить акционерным обществам:

увеличить сроки проведения корпоративных процедур;

не учитывать финансовые результаты деятельности акционерных обществ за 2020 год с точки зрения соотношения стоимости чистых активов и уставного капитала общества;

проводить в 2020 году операции обратного выкупа своих акций на бирже по упрощенной процедуре;

исполнить требование о раскрытии в 2020 году годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности компаний и иной информации эмитентами в более поздний срок;

исполнить требование по созданию для публичных обществ комитета по аудиту наблюдательного совета и системы внутреннего аудита до 1 января 2021 года (сейчас — с 1 июля 2020).

1 Кредитные организации, которым присвоен хотя бы один кредитный рейтинг не ниже «АА(RU)» по классификации рейтингового агентства АКРА (АО) или «ruАА» по классификации рейтингового агентства АО «Эксперт РА».

20 марта 2020 года

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

MIL OSI