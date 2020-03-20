Source: Russia – Council of the Federation

«Серебряные» волонтеры Воронежа рассказывают пожилым гражданам о профилактике коронавируса.

Воронежский Центр «серебряных» волонтеров начал активную информационную компанию по противодействию распространения коронавирусной инфекции среди людей старшего поколения. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета Федерации, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Воронежской области Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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Воронежская область находится в режиме повышенной готовности. «Серебряные» волонтеры ведут работу дистанционно. Информационные материалы по профилактике коронавируса размещены на сайте Центра. Помимо этого, в случае обострения ситуации, активисты центра планируют организовать телефонную «горячую линию» — героволонтеры с домашних телефонов будут обзванивать одиноких пожилых граждан, осведомляться о состоянии их здоровья и актуальных нуждах, аккумулировать информацию и передавать ее в оперативный штаб, созданный в регионе.

Галина Карелова отметила активность воронежских героволонтеров и поблагодарила их за организацию своевременной и хорошо отлаженной информационной работы с пожилыми гражданами. По словам вице-спикера СФ, помимо информирования о профилактике коронавируса, важно еще и опровергать ложные сведения и не нагнетать обстановку.

Галина Карелова подчеркнула, что представителям старшего поколения при необходимости готовы помочь молодые волонтеры.

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