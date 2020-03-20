Д. Шатохин: Закрепление молодежной политики в Конституции позволит в будущем выйти на законодательные решения в этом направлении

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с молодежным активом Общероссийского народного фронта в Республике Коми.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми в рамках рабочей поездки в регион встретился с молодежным активом Общероссийского народного фронта в г. Сыктывкаре.

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Сенатор рассказал лидерам молодежного направления ОНФ о принципах и основных направлениях деятельности Совета Федерации, о своей работе в составе Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам. Затрагивались также вопросы, связанные с внесением изменений в Конституцию Российской Федерации.

Поправки в Конституцию действительно необходимы, чтобы привести документ в соответствие с современностью, с потребностями развития общества и государственной системы

«Сегодня важно понимать, что эти поправки действительно необходимы, чтобы привести документ в соответствие с современностью, с потребностями развития общества и государственной системы. Изменениями закрепляются многие социальные гарантии государства, уточняются новые требования к Президенту страны, членам Правительства и госчиновникам разного уровня. Кроме того, в Конституции будет закреплена и молодёжная политика, что в дальнейшем позволит выйти на законодательные решения в этом направлении», — подчеркнул Дмитрий Шатохин.

Дмитрий Шатохин встретился с молодежным активом Общероссийского народного фронта в г. Сыктывкаре

Как отметили участники встречи, в Республике Коми гражданские проекты «Молодежки ОНФ» реализуются с начала 2018 г., локальные команды присутствуют в каждом вузе региона.

В настоящее время молодые активисты проводят работу по обработке обращений граждан в рамках проекта «Прямая линия. Продолжение», реализуют первый этап «Марафона добра для сельских библиотек», цель которого — обновление читательских фондов в малых населенных пунктах. Также организована работа штаба оперативной помощи пожилым людям в условиях карантина.

«Ваша миссия очень благородна и важна для современного общества. Сохраните этот запал положительной энергии, чтобы в будущем регион мог получить в вашем лице небезразличных ответственных специалистов, управленцев», — подытожил Дмитрий Шатохин.

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