Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор отправил медоборудование в районную больницу.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Липецкой области Максим Кавджарадзе КавджарадзеМаксим Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Липецкой области оказал поддержку Воловской районной больнице Липецкой области в обеспечении приборами для обследования головного мозга и диагностики легких.

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Как сообщил сенатор, аппараты помогут медучреждению своевременно диагностировать заболевания легких на ранних стадиях и измерять активность головного мозга, также новые приборы будут использоваться при прохождении различных медицинских комиссий.

«Учитывая отдаленность района и прилегающих сел от крупных городов области, жители Воловского района теперь могут в своей больнице получить необходимые медуслуги, за которыми до этого приходилось отправляться в Липецк и Елец», — отметил Максим Кавджарадзе.

Аппараты медучреждению передал Председатель Липецкого областного совета депутатов Павел Путилин ПутилинПавел ИвановичПредседатель Липецкого областного Совета депутатов . По его словам, просьба помочь с оснащением медицинским оборудованием прозвучала в ходе общения сенатора с жителями района.

Воловская районная больница обслуживает население в 12 тысяч человек. Обращаются в медучреждение также жители поселков Курской области, граничащих с Волово.

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