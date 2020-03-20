Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретилась с координатором конкурса, проректором Российского государственного гуманитарного университета Л. Пастуховой.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан встретилась с координатором Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия», проректором Российского государственного гуманитарного университета Ларисой Пастуховой.

Сенатор отметила, что конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

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«Символично, что открытие XVII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов «Моя страна — моя Россия» состоялось в Совете Федерации – палате регионов. За прошедшие годы в конкурсе с проектами по развитию российских территорий и местных сообществ приняли участие более 150 тысяч человек из всех субъектов РФ. Это – школьники, студенты, молодые педагоги, ученые, предприниматели, общественные деятели», — напомнила парламентарий.

20 номинаций конкурса, затрагивающие, в том числе вопросы образования, науки, культуры, воспитания здравоохранения, экологии соответствуют целям и задачам национальных проектов

Лилия Гумерова указала, что 20 номинаций конкурса, затрагивающие, в том числе вопросы образования, науки, культуры, воспитания здравоохранения, экологии соответствуют целям и задачам национальных проектов.

Отдельно сенатор выделила номинацию «Моя страна – Моя Победа». «Это особенно важно в Год 75-летия Великой Победы, когда мы передаем эстафету памяти молодым гражданам нашей страны, пресекаем любые попытки искажения истории, правды о наших героях, сломивших нацизм», — подчеркнула законодатель.

Лилия Гумерова также отметила, что в 2019 г. конкурс присоединился к президентской платформе «Россия – страна возможностей». По ее словам, количество участников 2020 года – более 63 тыс. человек из всех регионов РФ, а также представители 15 государств, среди которых – Азербайджан, Казахстан, Египет, Испания, Йемен, Конго и др.

Являясь председателем экспертного совета конкурса, сенатор обратила внимание, что в конце марта завершается заочная экспертиза поступивших проектов. «В этом году в экспертизе конкурсных работ принимают участие 1154 эксперта из разных регионов РФ. Все они прошли предварительный отбор, необходимое обучение и аккредитацию. Вокруг конкурса сформировалось целое сообщество экспертов, педагогов-новаторов, мотивированной молодежи и их родителей, ориентированных на активное участие в развитии российских городов и сел», — пояснила парламентарий.

Встреча Л. Гумеровой с организаторами конкурса «Моя страна — моя Россия»

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Встреча Л. Гумеровой с организаторами конкурса «Моя страна — моя Россия»

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Встреча Л. Гумеровой с организаторами конкурса «Моя страна — моя Россия»

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Встреча Л. Гумеровой с организаторами конкурса «Моя страна — моя Россия»

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Встреча Л. Гумеровой с организаторами конкурса «Моя страна — моя Россия»

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Встреча Л. Гумеровой с организаторами конкурса «Моя страна — моя Россия»

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Встреча Л. Гумеровой с организаторами конкурса «Моя страна — моя Россия»

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По словам Лилии Гумеровой, уже на этом этапе можно с уверенностью сказать, что представленные на конкурс работы свидетельствуют об активной гражданской позиции молодых участников, желании быть востребованными и причастными к позитивным изменениям на своей малой родине.

В ходе встречи обсуждены предварительные итоги проводимой экспертизы, затронуты вопросы переноса очных туров в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.

Лариса Пастухова сообщила, что в течение зимы для участников, педагогов-наставников конкурсантов, экспертов была проведена серия вебинарных занятий по актуальным аспектам управления проектами, защите интеллектуальной собственности, развитию системы обучения и воспитания. «Эта работа будет продолжена и в период ожидания очных защит. Кроме того, мы планируем в дистанционном формате подключить наставников, выпускников прошлых лет и профильных специалистов для подготовки конкурсантов к защите и доработке своих проектов», — отметила она.

В мероприятии также приняли участие руководитель исполнительной дирекции конкурса «Моя страна – моя Россия» Дмитрий Турлаков, куратор экспертного сообщества конкурса, директор Института экономики и финансов Государственного университета управления Галина Сорокина.

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