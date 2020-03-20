Минэнерго России создало оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 20 марта. – Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак подписал приказ «О неотложных мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», которым предусмотрено создание оперативного штаба в министерстве.

Основными задачами штаба во главе с Министром энергетики РФ Александром Новаком станет рассмотрение вопросов организации деятельности структурных подразделений и подведомственных организаций в связи с распространением коронавирусной инфекции, выработка предложений по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции, организация взаимодействия с органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, органами исполнительной власти города Москвы и другими федеральными органами исполнительной власти.

Оперативные штабы также создаются во всех подведомственных организациях. Они будут ежедневно докладывать о текущей ситуации в оперативный штаб министерства.

Работу оперативного штаба Минэнерго России координирует статс-секретарь – заместитель Министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко.

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