Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное20.03.2020 16:14

На военном мемориальном кладбище прошли похороны Валентины Гагариной

Вдова советского космонавта Юрия Гагарина Валентина сегодня, 20 марта 2020 года, была похоронена на Федеральном военном мемориальном кладбищев подмосковных Мытищах. Она умерла 17 марта на 85-м году жизни.

Проститься с ней пришли генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, исполнительный директор по пилотируемым программам Сергей Крикалев, начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов, а также космонавты Борис Волынов, Алексей Елисеев и Федор Юрчихин и Валентина Терешкова.

Валентина Гагарина родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге. Окончила Оренбургское медицинское училище, а в 1957 году вышла замуж за Юрия Гагарина. В браке родились две дочери — Елена и Галина. По инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в 1961 году была награждена орденом Ленина как супруга первого космонавта. В 2017 году стала почетным гражданином Московской области.

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