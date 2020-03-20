Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий принял участие в селекторном совещании Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области выступил на селекторном совещании постоянной профильной комиссии по проектам «Жилье и городская среда», «Малые города и исторические поселения», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология» Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

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Как руководитель направления по проекту «Жилье и городская среда» Андрей Шевченко предложил ряд мер по повышению вовлеченности муниципальных образований в деятельность проектных офисов высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Сенатор также выступил с инициативой о проведении исследования общественного мнения о влиянии благоустройства дворовых территорий и общественных пространств на рейтинги оценки населением работы муниципальных образований.

«Для повышения эффективности работы необходимо шире привлекать к участию в реализации национальных проектов органы местного самоуправления, в том числе через подключение к работе региональных проектных офисов представителей органов МСУ. В свою очередь, органам местного самоуправления также следует подумать, исходя из своих возможностей, над созданием муниципальных проектных офисов», — отметил парламентарий.

Для повышения эффективности работы необходимо шире привлекать к участию в реализации национальных проектов органы местного самоуправления

Андрей Шевченко подчеркнул важность информационного сопровождения деятельности проектных офисов как в региональных, так и в муниципальных средствах массовой информации. «Повышение информированности граждан будет способствовать активному вовлечению жителей, общественных объединений, территориального общественного самоуправления в работу по реализации мероприятий в рамках национальных проектов», — сказал сенатор.

По итогам совещания выработаны рекомендации в адрес органов государственной власти субъектов РФ с целью определения порядка взаимодействия с муниципальными депутатами по таким вопросам, как организация первичной медико-санитарной помощи, приведение зданий общеобразовательных организаций в соответствие с современными условиями обучения, развитие дорог в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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