О. Хохлова приняла участие в Первом форуме Союза отцов Владимирской области

Source: Russia – Council of the Federation

По словам сенатора, отцовское сообщество активно участвует в реализации социальных проектов и программ региона.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области выступила перед участниками состоявшегося во Владимире Первого форума Союза отцов Владимирской области «Ответственное отцовство – счастливая семья – сильная Россия».

В мероприятии приняли участие председатели городских и районных Советов отцов, главы многодетных семей, руководители спортивных федераций.

Отцы большую роль играют в воспитании детей, сохранении семейных ценностей

Сенатор отметила, что сегодня отцовское сообщество Владимирской области расширяет формы и методы работы, активно участвует в реализации социальных проектов и программ, конкретными делами добивается решения насущных проблем. «Отцы берут на свои плечи не только вопросы финансового благополучия семьи, но большую роль играют в воспитании детей, сохранении семейных ценностей».

Участники форума в своих выступлениях обратили внимание на вопросы воспитания подрастающего поколения, изучения исторического наследия, чистоты русской речи.

Ольга Хохлова вручила благодарственные письма самым активным и ответственным участникам отцовского движения региона.

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