Продлен срок приема заявок для участия в конкурсе на лучшую социально ориентированную компанию нефтегазовой отрасли

Source: Russia Ministry of Energy

В связи с проведением масштабного комплекса мероприятий по минимизации рисков заражения коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) срок приема заявок на участие в конкурсе на лучшую социально ориентированную компанию нефтегазовой отрасли в 2020 году продлен до 14 мая с.г.

К участию в конкурсе приглашены организации нефтегазовой отрасли, а также дочерние, зависимые общества и филиалы.

Конкурс проводится Минэнерго России с целью стимулирования социальной политики организаций, выявления, изучения и распространения опыта наиболее активных социально ориентированных организаций, добивающихся высокой эффективности в решении социальных задач, улучшения качества условий труда и жизни работников, а также популяризации нефтегазовой отрасли проводится.

Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоятся в октябре 2020 года в Санкт-Петербурге в рамках X Петербургского международного газового форума.

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