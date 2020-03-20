Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил предприятие — лидер машиностроительного комплекса Томской области.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области посетил в регионе одно из предприятий – лидеров машиностроительного комплекса.

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В ходе рабочей встречи с руководством завода проведен мониторинг реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

«Благодаря слаженной работе коллектива, предприятие активно осваивает новые рынки», — отметил сенатор. По его словам, в настоящее время завод обладает полным производственным циклом по выпуску механических и цифровых измерительных приборов и принимает активное участие в дорожных картах по развитию взаимодействия с ведущими российскими корпорациями.

«Участие в проектных мероприятиях дает возможность получать методическую и организационную поддержку федеральных структур «Федеральный центр компетенций» и «Российский экспортный центр». Одним из следствий программ модернизации должно стать увеличение производительности труда», — отметил Владимир Кравченко.

Вместе с тем, по мнению сенатора, ряд федеральных механизмов поддержки отечественных товаропроизводителей нуждаются в корректировке.

«В частности, данное предприятие имеет заключение Министерства промышленности и торговли РФ, подтверждающее производство продукции на территории России. Такая продукция должна обладать рядом преимуществ при проведении закупок. Но, зачастую, это требование не соблюдается крупными структурами, которые закупают промышленные товары», — отметил законодатель.

Принято решение проанализировать ситуацию и донести ее до сведения Правительства Российской Федерации.

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