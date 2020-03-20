Сегодня в «Эфире» о ликвидации долгов перед предпринимателями, контроле работы медиков и ветеране Великой Отечественной войны из Пензенской области

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В полдень в прямом эфире расскажем о том, как прокуроры способствуют ликвидации долгов перед предпринимателями по исполненным государственным и муниципальным контрактам.

О том, куда обращаться в случае некачественной медицинской помощи, как контролируется работа медиков, и какие нарушения чаще всего выявляются, сообщим в рубрике «Логика закона».

В рубрике «Дело жизни» пойдет речь об участнике Великой Отечественной войны, ветеране прокуратуры Пензенской области Иване Георгиевиче Глухареве, отметившем свой 100-летний юбилей.

Программа «Эфир» на пятницу 20 марта 2020 года:

· «Субъект права». Всероссийский конкурс на лучшие материалы в СМИ о работе органов прокуратуры. Приволжский федеральный округ.

· «Вы в эфире». Платить по долгам.

· «В процессе». Псевдосоцработники. Суд вынес приговор за хищение денег у пенсионеров.

· «Логика закона». Медицинская беспомощность – болезнь XXI века?

· «Дело жизни». К 100-летию ветерана прокуратуры Пензенской области Глухарева И.Г.

· «Криминальный тренд». Дознание как одна из форм предварительного расследования: о полномочиях прокурора и не только.

· «0+». Все различны, все равны.

· «В процессе». Дороги. Взятки. Приговор. Рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего мэра г. Владивосток И. Пушкарева.

· «Чистая среда». Дело «брянских беркутов». Вся правда.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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