Сенаторы и эксперты обсудили меры по стимулированию развития цветоводства в России

Source: Russia – Council of the Federation

Совещание провел председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию А. Майоров.

В Совете Федерации прошло совещание «О мерах по стимулированию развития цветоводства в Российской Федерации».

Мероприятие провел председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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По его словам, в настоящее время ситуация по информации предприятий отрасли стремительно ухудшается, что обусловлено как общими проблемами (пандемия коронавируса), так и специфическими отраслевыми вопросами.

Сенатор напомнил, что ранее Председатель Совета Федерации направляла обращение в Правительство РФ о разработке комплекса мер, направленных на поддержку отрасли цветоводства, в том числе снижения ставки НДС для сельскохозяйственных товаропроизводителей цветочной продукции. В соответствии с поручением Правительства РФ по этому обращению Министерством финансов России в Совет Федерации была представлена соответствующая информация с разъяснением невозможности реализации предложенных в обращении мер, а также о разработке Министерством сельского хозяйства России дополнительных мер государственной поддержки предприятий отрасли цветоводства.

Также эта тема стала предметом для обсуждения на встрече членов Совета палаты с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, по итогам которого было дано соответствующее поручение Минфину России.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «О мерах по стимулированию развития цветоводства в РФ»

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Алексей Майоров

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Сергей Митин

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Сергей Митин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «О мерах по стимулированию развития цветоводства в РФ»

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «О мерах по стимулированию развития цветоводства в РФ»

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «О мерах по стимулированию развития цветоводства в РФ»

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Алексей Майоров

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «О мерах по стимулированию развития цветоводства в РФ»

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «О мерах по стимулированию развития цветоводства в РФ»

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В ходе совещания были рассмотрены некоторые меры, предлагаемые представителями отрасли. Например, совершенствование взимания НДС с импортной цветочной продукции. Эта мера позволит повысить цену на импортный цветок, соответственно российские производители смогут компенсировать затраты, которые они несут с уплаты этого налога.

Обсуждались и другие меры, предложенные экспертами и профессиональным сообществом.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Полномочный представитель Правительства РФ в Совете Федерации Андрей Яцкин, представители Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы России, Федеральной налоговой службы России, эксперты.

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