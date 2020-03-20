Смягчение последствий и трудный выбор: первые уроки опыта Китая

Source: IMF – News in Russian

(Фото: Dave Tacon/Polaris/Newscom)

Хельге Бергер, Кеннет Канг и Чан Ён Ри

20 марта 2020 г.

Настоящий блог публикуется в рамках специальной серии, посвященной мерам противодействия коронавирусу.

Коронавирус оказывает глубокое и серьезное воздействие на мировую экономику, и директивные органы стремятся найти ответные меры. Опыт Китая на сегодняшний день показывает, что правильные меры политики могут изменить ситуацию в борьбе с заболеванием и уменьшении его воздействия, но некоторые из этих мер вынуждают идти на трудный компромисс в экономических решениях.

Трудный выбор

Успех в сдерживании вируса дается ценой замедления экономической активности, независимо от того, поддерживаются ли социальное дистанцирование и снижение мобильности добровольно или принудительно. В случае Китая директивные органы ввели строгие ограничения на передвижение, как на национальном, так и на местном уровнях, например, в разгар вспышки заболевания многие города вводили для жителей строгий комендантский час. Но нигде этот выбор не был таким тяжелым, как в провинции Хубэй, которая, несмотря на значительную помощь со стороны остальной части Китая, перенесла большие лишения, помогая замедлить распространение болезни по всей стране. Это со всей очевидностью показывает, что по мере того, как пандемия охватывает мир, наиболее пострадавшие люди в отдельных странах, а также наиболее сильно затронутые страны нуждаются в поддержке, чтобы сдержать вирус и замедлить его распространение на другие группы населения и страны.

Высокие издержки

Вспышка вируса вызвала ужасные страдания людей в Китае и продолжает приносить страдания другим странам наряду со значительными экономическими издержками. Все указывает на то, что замедление экономики Китая в первом квартале 2020 года будет весьма значительным и оставит глубокий след по итогам года в целом.

Процесс, начавшийся с серии внезапных остановок экономической активности, быстро перекинулся на всю экономику и вылился в полномасштабный шок, подрывающий одновременно спрос и предложение, что можно наблюдать в очень низких показателях промышленного производства и розничной торговли за январь-февраль. Коронавирус вызвал тяжелый шок даже по сравнению с Великим финансовым кризисом 2007–2008 годов, поскольку нанес удар одновременно по домашним хозяйствам, предприятиям, финансовым организациям и рынкам — сперва в Китае, а теперь во всем мире.

Незамедлительные действия

Чтобы смягчить последствия этого тяжелого шока, необходимо оказать поддержку наиболее уязвимым. Директивные органы Китая принимают адресные меры для помощи уязвимым домашним хозяйствам и ищут новые пути охвата относительно малых предприятий, например, путем освобождения их от отчислений на социальное обеспечение и платы за коммунальные услуги и распределения кредита через фирмы в сфере финтеха. Другие меры политики также могут принести пользу. Официальные органы быстро организовали предоставление субсидируемых кредитов, чтобы содействовать наращиванию производства медицинского оборудования и другой критически важной деятельности по противодействию вспышки заболевания.

Для поддержания финансовой стабильности требуются решительные действия с четким информированием общественности. Прошедшие недели показали, как кризис в области здравоохранения, каким бы временным он ни был, может перерасти в экономический шок, при котором нехватка ликвидности и сбои в работе рынков могут взаимно усиливаться и становиться более продолжительными. В Китае власти быстро приняли меры для подстраховки межбанковских рынков и предоставления финансовой поддержки компаниям, оказавшимся в трудной ситуации, допустив при этом изменение курса юаня под действием внешних факторов. Другие меры включали рекомендации банкам работать с заемщиками, затронутыми вспышкой заболевания; стимулирование банков к кредитованию малых компаний за счет специального финансирования от центрального банка Китая; целевое снижение нормативов обязательных резервов для банков. Более крупные фирмы, в том числе государственные предприятия, все это время имели относительно стабильный доступ к кредитованию, во многом благодаря тому, что крупные государственные банки Китая продолжали щедро кредитовать их.

При этом некоторым инструментам поддержки, несомненно, были присущи свои проблемы. Например, если дать широкому кругу заемщиков больше времени на выполнение их финансовых обязательств, это может ослабить их финансовую устойчивость в дальнейшем, если эти действия не будут направлены на решение существующей проблемы и ограничены по времени; субсидируемые кредиты могут распределяться нерационально; а поддержание на плаву нежизнеспособных фирм может сдерживать последующий рост производительности. Очевидно, что верным подходом является использование адресных инструментов по мере возможности.

Трудности не пройдены

В Китае наблюдаются обнадеживающие признаки экономической нормализации — большинство относительно крупных фирм сообщили о возобновлении работы и многие местные работники вернулись на рабочие места — но все еще сохраняются серьезные риски. В их числе возврат случаев инфекции с возобновлением внутренних и международных поездок. Даже если новой вспышки в Китае не произойдет, продолжающаяся пандемия создает риски для экономики. Например, в условиях, когда все больше стран переживают вспышки инфекции и мировые финансовые рынки лихорадит, потребители и компании могут сохранять настороженность, что будет подавлять мировой спрос на китайские товары как раз когда экономика вновь начинает работать. В связи с этим директивные органы Китая должны быть готовы в случае необходимости принять меры для поддержки роста и финансовой стабильности. В свете глобального характера вспышки вируса многие из этих мер будут более эффективны в случае их международной координации.

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Хельге Бергер — руководитель миссии МВФ в Китай и заместитель директора Департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона МВФ. Он также является доцентом монетарной экономики в Свободном университете Берлина. Он учился в Мюнхене, Германия, где получил докторскую степень и право преподавания в высшем учебном заведении по экономике. Ранее он был приглашенным лектором фонда Джона Фостера Даллеса в Принстонском университете, помогал координировать базирующуюся в Мюнхене сеть CESifo в качестве директора по научной работе и был полным профессором (на постоянной штатной должности) в Свободном университете Берлина.

Кеннет Канг — заместитель директора Департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона Международного Валютного Фонда, курирующий страны Северо-Восточной Азии, включая Китай, Гонконг, Корею и Монголию. Ранее он занимался различными странами, включая Италию, Японию, Нидерланды и зону евро и был постоянным представителем МВФ в Корее в 2003–2006 годах. Он имеет докторскую степень от Гарвардского университета и степень бакалавра от Йельского университета.

Чан Ён Ри — директор Департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона МВФ. До работы в МВФ д-р Ри был старшим экономистом в Азиатском банке развития (АзБР). Он был главным спикером АзБР по тенденциям в сфере экономики и развития, а также курировал Департамент экономики и исследований. Д-р Ри был генеральным секретарем президентского комитета саммита Группы 20-ти в Республике Корея. До назначения на должность в КФУ он был профессором экономики в Сеульском национальном университете и доцентом в Университете Рочестера. Он также часто и активно выступал в роли советника по вопросам политики для правительства Кореи, в том числе в канцелярии президента, Министерстве финансов и экономики, Банке Кореи, Депозитарии ценных бумаг Кореи и Институте развития Кореи. Основные направления его исследовательской работы включают макроэкономику, финансовую экономику и экономику Кореи. Он имеет множество публикаций в этих областях. Д-р Ри получил докторскую степень по экономике в Гарвардском университете и степень бакалавра по экономике в Сеульском национальном университете.

Департамент общественных коммуникаций МВФ

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