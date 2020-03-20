Т. Гигель провела прием граждан в Горно-Алтайске

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор находится в регионе с рабочей поездкой.

В ходе рабочей поездки в регион представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай провела прием граждан по личным вопросам.

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В числе записавшихся на встречу с сенатором была ветеран труда Республики Алтай, много лет проработавшая на ткацкой фабрике Горно-Алтайска, Светлана Бекешева. Вопрос касался возможности выравнивания перечня льгот ветеранов труда Республики и ветеранов труда Российской Федерации.

По мнению законодателя, есть необходимость тщательно изучить данную ситуацию совместно с сотрудниками министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай в плане экономической возможности решения этого вопроса, а также на законодательном уровне.

Другое обращение касалось переработки овечьей шерсти как одного из приоритетных направлений сельского хозяйства Республики Алтай. Татьяна Гигель поддержала идею оказания помощи тем жителям, кто хотел бы профессионально заниматься этой деятельностью. «Организация промышленной переработки шерсти в регионе — вещь нужная и важная, поскольку позволит не только решить вопрос с использованием сырья, но и увеличить число рабочих мест», — заметила сенатор. Она обратилась с соответствующим запросом в министерство сельского хозяйства региона и администрации Горно-Алтайска, которые выразили готовность оказать заявительнице методическую помощь по подготовке бизнес-плана и его дальнейшему продвижению.

Сразу несколько обращений поступило к сенатору по вопросу обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые по объективным причинам не смогли воспользоваться своим правом встать на очередь на получение жилья до достижения 23 лет. Татьяна Гигель считает, что сиротам в данном случае требуется высококвалифицированная юридическая помощь для полного изучения всех документов и обстоятельств. Со своей стороны, сенатор выразила готовность оказать содействие в рамках действующего законодательства.

Выслушав посетителей из Маймы, которые обратились с просьбой в получении бесплатного целевого места в медицинском вузе по специальности «педиатрия», законодатель сообщила, что есть поручение Президента РФ об увеличении бюджетных целевых мест в вузах. Сенатор дала консультацию о правилах поступления по целевому набору.

Это и другие обращения были взяты на контроль.

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