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#Роскосмос#Главное#WorldSkills#Орленок21.03.2020 15:14

Завершение смены «Профильные техноотряды»

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» завершилась смена «Профильные техноотряды: проектирование будущего». В течение трех недель ребята из разных регионов России познавали основы профессий и обучались по шести компетенциям WorldSkills Russia, одна из которых — «Технология информационного моделирования (BIM)», реализуемая при поддержке Госкорпорации «Роскосмос».

Для 40 ребят в возрасте от 12 до 16 лет и их наставников Дом авиации и космонавтики стал пространством для получения новых профессиональных навыков и компетенций в рамках командной проектной работы по созданию информационной модели здания. Финалом их работы стала сдача демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills и получение первого профессионального цифрового паспорта — Skills Passport по компетенции.

Лучших участников по компетенции «Технологии информационного моделирования BIM» Максима Кутявина и Леонида Кондратьева наградили сертификатом, позволяющим стать членами сборной команды Роскосмоса в национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2020, а призеров отметили памятными подарками и призами от Госкорпорации.

«Как системному партнеру Всероссийского детского центра „Орленок“, Госкорпорации „Роскосмос“ важно не только решить задачу профориентации школьников, но и создать условия, чтобы участники профильных смен смогли в сжатые сроки сформировать свою профессиональную траекторию и получить уникальный опыт», — отметил директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Роскосмоса Дмитрий Шишкин.

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