Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космодромы#Байконур#OneWeb#Орбитальные группировки#РКЦ Прогресс#Главкосмос21.03.2020 20:17

Состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б»

Сегодня, 21 марта 2020 года, в 20:06:58 мск стартовыми расчетами предприятий российской ракетно-космической отрасли выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и второй партией из 34 космических аппаратов OneWeb. Разделение разгонного блока и третьей ступени ракеты прошло в штатном режиме через 562 секунды после старта.

После отделения головной части разгонный блок «Фрегат» продолжил выведение аппаратов на заданную орбиту. В период с 21:18 до 23:51 мск в соответствии с циклограммой полета британские спутники OneWeb будут отделяться группами по два или четыре спутника.

Запись прямой трансляции пуска (ВКонтакте)

Ракета-носитель «Союз-2.1б» создана в ракетно-космическом центре «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и является модификацией «Союза-2». По сравнению с вариантом «1а» она имеет двигатель с повышенными энергетическими характеристиками на 3-й ступени. У «Союза-2.1б» по отношению к предыдущей версии выше точность выведения, устойчивость и управляемость, увеличена масса полезной нагрузки.

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