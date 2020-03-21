Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#Космодромы#Байконур#НПО Лавочкина#Главкосмос#OneWeb22.03.2020 00:30

34 спутника OneWeb выведены на орбиту

С космодрома Байконур 21 марта 2020 года в 20:06 мск выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами спутниковой системы связи OneWeb. Спустя 562 секунды головная часть отделилась от третьей ступени носителя.

Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов (в первой группе — два, в остальных — по четыре) от разгонного блока прошло штатно в соответствии с циклограммой полета после двух включений маршевой двигательной установки «Фрегата». Все 34 спутника успешно выведены на свои целевые орбиты.

Запуск космических аппаратов выполнен в рамках контракта компаний «Главкосмос» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и Arianespace (Французская Республика) в тесной кооперации с другими предприятиями Госкорпорации «Роскосмос» — РКЦ «Прогресс», НПО Лавочкина и ЦЭНКИ.

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Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Гвианского космического центра с помощью ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» 28 февраля 2019 года. Еще 34 спутника OneWeb были успешно выведены на целевые орбиты 7 февраля 2020 года.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 аппаратов в каждой. В общей сложности OneWeb намеревается развернуть на орбите более 600 спутников и обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью. Запуски планируется проводить с космодромов Байконур, Восточный и из Гвианского космического центра.

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