А. Кутепов провел совещание, посвященное перспективе ликвидации железнодорожного перегона в черте города Орла

Source: Russia – Council of the Federation

Решение вопроса должно учитывать как интересы населения и безопасности, так и интересы бизнеса, подчеркнул сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга провел совещание, посвященное перспективе ликвидации железнодорожного перегона «Кромская – Цон» в черте города Орла.

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В мероприятии участвовали член Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Безденежных, БезденежныхСергей Вячеславовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Хабаровского края член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Василий Иконников, ИконниковВасилий Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Орловской области руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимир Чепец, статс-секретарь – заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Анатолий Мещеряков, заместитель начальника Управления военных сообщений Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны РФ Дмитрий Кузнецов, губернатор Орловской области Андрей Клычков КлычковАндрей ЕвгеньевичГубернатор Орловской области (в режиме видеоконференцсвязи).

Андрей Кутепов сообщил, что губернатором Орловской области было направлено обращение по этому вопросу Председателю СФ Валентине Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Андрей Кутепов

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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«Вопрос, безусловно, не простой, так как данный перегон используется и для грузовых перевозок, обслуживающих более десятка предприятий, и для пассажирских перевозок в пригородном сообщении, обслуживающих население области. И в тоже время перегон существенно затрудняет развитие города», — сказал сенатор.

Андрей Кутепов подчеркнул, что решение вопроса должно учитывать как интересы населения и безопасности, так и интересы бизнеса. Также нужно принять во внимание перспективы градостроительной политики города Орла.

«Напомню, что были случаи, когда принятие подобных решений вызывало определенные протесты населения. В то же время практика показывает высокую эффективность использования железнодорожной инфраструктуры в интересах городских перевозок. Поэтому нам нужно выработать «дорожную карту» по решению проблемы, связанной с ликвидацией перегона», — отметил парламентарий.

Нужно выработать «дорожную карту» по решению проблемы, связанной с ликвидацией перегона

Андрей Клычков указал, что наличие железнодорожного перегона в черте города сдерживает развитие его инфраструктуры. В соответствии с генеральным планом Орла ликвидация железнодорожного перегона и строительство автомобильной дороги в месте расположения сегодняшних железнодорожных путей является одним из перспективных направлений, отметил он. «Это позволит развивать территорию Орла путем строительства дублера основной транспортной артерии и обеспечить дорожной инфраструктурой новые микрорайоны».

Владимир Чепец отметил, что для закрытия перегона необходимо получить согласие собственников подъездных путей и предусмотреть финансирование на эти цели, необходимо разработать финансово-экономическое обоснование вопросов, связанных с земельными участками, так как резервирование земель, выделение участков земли, выкуп также будет проходить через Федеральное агентство. В ведомство пока не поступали материалы, касающиеся возможной ликвидации перегона, сказал он.

Дмитрий Кузнецов сообщил, что Министерство обороны готово к обсуждению и более детальной проработке вопроса.

Принято решение продолжить проработку вопроса для уточнения позиций.Андрей Кутепов взял эту тему под контроль.

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