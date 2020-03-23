А. Широков рассказал колымским журналистам о механизме внесения поправок к Конституции Российской Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

По мнению сенатора, необходимо шире информировать граждан нашей страны о регулировании отдельных вопросов в организации публичной власти

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области Анатолий Широков ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области провел брифинг для журналистов колымских СМИ. Парламентарий рассказал о механизме внесения поправок в Конституцию РФ и их значении. Встреча прошла в рамках рабочей поездки сенатора в регион.

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«Считаю, что необходимо объяснить порядок внесения изменений к Конституции, чтобы люди понимали, как это происходит и в связи с чем они вносятся», — отметил Анатолий Широков.

«Конституционный суд, который должен был дать свое определение, не нашел противоречий в предлагаемом законе, а значит, в поправках в главный документ страны. Но все новеллы, которые выносятся на обсуждение, могут быть приняты только после всенародного одобрения – если более пятидесяти процентов проголосуют «за», — объяснил Анатолий Широков.

Все предлагаемые изменения крайне важны, потому что касаются многих серьезных вопросов в жизни страны

По мнению парламентария, все предлагаемые изменения крайне важны, потому что касаются многих серьезных вопросов в жизни страны. К ним относится закрепление в основном законе важных социальных норм (ежегодной индексации пенсии, размеров оплаты труда), усиление государственного суверенитета России, ужесточение требований к высшим должностным лицам страны, сохранение традиционной семьи, защита детства и материнства.

Свое мнение Анатолий Широков высказал и о поправке, касающейся статуса русского языка, как языка государствообразующего народа. По словам парламентария, нет никаких оснований думать, что таким образом русский народ, как часть большой семьи равноправных народов России, получает какое‑то преобладающее значение.

Коснулся сенатор и резонансной темы «обнуления» президентских сроков. «Против России сегодня ведется настоящая война — экономическая, информационная. Поэтому логика в том, чтобы не менять капитана в условиях шторма, есть. Но здесь принципиально следующее – эта норма сможет вступить в силу только после того, как она будет принята не Федеральным Собранием, а общенародным голосованием. Решение этого вопроса отдано всему народу, который и является источником власти в нашей стране», — подчеркнул Анатолий Широков.

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