В Алтайском крае осужден бывший управляющий делами администрации региона за получение взятки и растрату бюджетных средств

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Центральный районный суд г. Барнаула Алтайского края вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего управляющего делами администрации Алтайского края Алексея Белобородова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата).

В суде установлено, что в 2015 году Белобородов посодействовал предпринимателю в заключении с ним государственного контракта по благоустройству территории. За это он получил взятку в виде бесплатного строительства и ремонта собственных объектов недвижимости.

Кроме того, Белобородов растратил вверенные бюджетные средства на сумму более 5,8 млн рублей.

Суд назначил осужденному наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 4 млн рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности в органах власти и местного самоуправления, связанные с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 6 лет. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

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