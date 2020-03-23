В Ингушетии в суд направлено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков организованной группой с использованием сети «Интернет»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Республики Ингушетия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере организованной группой), ч. 3 ст. 30, пп. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере организованной группой), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств организованной группой).

По версии следствия, мужчина осуществлял роль курьера по доставке наркотических средств из г. Москвы и Московской области в Республику Ингушетия.

Кроме того, он подбирал других лиц для участия в преступной деятельности, а затем совместно с ними размещал наркотики в тайниках для последующего сбыта. Общение между участниками группы, а также с приобретателями наркотических средств осуществлялось посредством обмена сообщениями в сети «Интернет».

Наркосбытчик был задержан правоохранительными органами.

Уголовное дело направлено в Назрановский районный суд Республики Ингушетия для рассмотрения по существу.

В отношении остальных участников преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.

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