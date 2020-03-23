В Карелии по постановлению прокуратуры юридическое лицо оштрафовано на 1 млн рублей за совершение коррупционного правонарушения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Северо-Западная транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Олимп» передал через посредника начальнику железнодорожной станции «Питкяранта» Республики Карелия вознаграждение в размере 90 тысяч рублей. Деньги предназначались для своевременного и беспрепятственного направления вагонов грузового состава на станцию «Ляскеля».

Северо-Западный транспортный прокурор возбудил в отношении организации дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Постановлением мирового судьи обществу назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Ранее приговором Питкярантского городского суда Республики Карелия бывший директор завода ООО «Олимп» осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки через посредника в значительном размере).

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