В. Полетаев открыл выставку «Образ твой, Россия»

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации представлен выставочный проект Содружества художников «Арт-Эйдос», произведения которых посвящены путешествию по России.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай открыл выставку «Образ твой, Россия».

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Сенатор сообщил, что в верхней палате парламента представлен выставочный проект Содружества художников «Арт-Эйдос», произведения которых посвящены путешествию по России, знаковым, историческим и духовным местам страны.

В работах показано очарование российских городов, уют и доброта деревенских пейзажей, красота окружающего мира

По словам Владимира Полетаева, в работах показано очарование российских городов, уют и доброта деревенских пейзажей, красота окружающего мира.

В Совете Федерации открылась выставка «Образ твой, Россия»

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Владимир Полетаев

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В Совете Федерации открылась выставка «Образ твой, Россия»

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В Совете Федерации открылась выставка «Образ твой, Россия»

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Владимир Полетаев

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В Совете Федерации открылась выставка «Образ твой, Россия»

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В Совете Федерации открылась выставка «Образ твой, Россия»

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В Совете Федерации открылась выставка «Образ твой, Россия»

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В Совете Федерации открылась выставка «Образ твой, Россия»

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В Совете Федерации открылась выставка «Образ твой, Россия»

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В Совете Федерации открылась выставка «Образ твой, Россия»

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Свои работы художники, продолжая традиции передвижничества, показали в разных городах России.

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